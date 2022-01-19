Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 26.11.2021 № П/0549 "Об утверждении порядка и способов направления Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии уведомлений участникам общей долевой собственности о внесенных в Единый государственный реестр недвижимости изменениях в части размеров принадлежащих им земельных долей, уведомлений участникам общей долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения о внесенных в Единый государственный реестр недвижимости изменениях в части размеров принадлежащих им земельных долей, уведомлений соответствующему органу государственной власти субъекта Российской Федерации или органу местного самоуправления, а также лицу, подавшему заявление об отказе от права собственности на земельный участок или земельную долю, о государственной регистрации права собственности субъекта Российской Федерации или муниципального образования на земельный участок или земельную долю"