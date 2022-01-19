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19 января 2022 г.

Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 26.11.2021 № П/0549 "Об утверждении порядка и способов направления Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии уведомлений участникам общей долевой собственности о внесенных в Единый государственный реестр недвижимости изменениях в части размеров принадлежащих им земельных долей, уведомлений участникам общей долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения о внесенных в Единый государственный реестр недвижимости изменениях в части размеров принадлежащих им земельных долей, уведомлений соответствующему органу государственной власти субъекта Российской Федерации или органу местного самоуправления, а также лицу, подавшему заявление об отказе от права собственности на земельный участок или земельную долю, о государственной регистрации права собственности субъекта Российской Федерации или муниципального образования на земельный участок или земельную долю"

Дата подписания 26 ноября 2021 г.
Опубликован 19 января 2022 г.

Зарегистрирован 17.01.2022 № 66901

Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 18.01.2022 г.

Вступает в силу со дня признания утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 25.03.2016 № 173 "Об утверждении порядков и способов направления органом регистрации прав уведомлений, а также подлежащих выдаче после осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав представленных заявителем документов" (зарегистрирован Минюстом России 23.11.2016, регистрационный № 44412), с изменениями, внесенными приказами Минэкономразвития России от 17.11.2017 № 616 (зарегистрирован Минюстом России 30.01.2018, регистрационный № 49817), от 06.04.2018 № 165 (зарегистрирован Минюстом России 29.06.2018, регистрационный № 51488), от 27.02.2019 № 87 (зарегистрирован Минюстом России 13.06.2019, регистрационный № 54915).

Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 26.11.2021 № П/0549
(pdf, PDF, 347 Кб)