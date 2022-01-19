Россия сократила вложения в гособлигации США на 1,3 млрд долларов

Россия в ноябре снизила вложения в американские государственные ценные бумаги на 1,3 млрд долларов, следует из данных Минфина США.

На конец месяца России принадлежали долгосрочные гособлигации на сумму 101 млн долларов и краткосрочные на 2,3 млрд.

Россия продолжает сокращать объем вложений в американский госдолг - еще в августе этот показатель составлял более 4 млрд долларов. Крупнейшими держателями долга являются Япония и Китай.

Торговля ценными бумагами позволяет американскому правительству осуществлять государственные расходы несмотря на большой бюджетный дефицит.