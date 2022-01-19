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19.01.2022 09:19
Рубрика: Экономика

Россия сократила вложения в гособлигации США на 1,3 млрд долларов

Текст: Матвей Линник

Россия в ноябре снизила вложения в американские государственные ценные бумаги на 1,3 млрд долларов, следует из данных Минфина США.

Байден узаконил повышение предела госдолга США до 31,4 трлн долларов

На конец месяца России принадлежали долгосрочные гособлигации на сумму 101 млн долларов и краткосрочные на 2,3 млрд.

Россия продолжает сокращать объем вложений в американский госдолг - еще в августе этот показатель составлял более 4 млрд долларов. Крупнейшими держателями долга являются Япония и Китай.

Торговля ценными бумагами позволяет американскому правительству осуществлять государственные расходы несмотря на большой бюджетный дефицит.

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