Российские космонавты впервые в новом году выйдут в открытый космос

На сегодня запланирован 51-й плановый выход в открытый космос по российской программе - его выполнят космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров. Это будет первая в новом году работа за бортом МКС. Открытие люка модуля "Поиск" запланировано в 15:00 мск. В 15:10 мск станцию покинет Дубров, а спустя несколько минут - Шкаплеров.

Как рассказали в Роскосмосе, основная цель - интеграция узлового модуля "Причал" в состав российского сегмента. Среди главных задач, которые необходимо выполнить нашему экипажу, - подключение кабелей и установка поручней между модулями "Наука" и "Причал", проведение демонтажа чехлов экранно-вакуумной теплоизоляции с поручней, установка мишеней стыковки и контроля стыковки, а также другое.

Напомним: узловой модуль прибыл на станцию в конце ноября 2021 год. "Причал" представляет собой сферический герметичный отсек с размещенными внутри и снаружи него составными частями. Его стартовая масса 4,65 тонны, диаметр корпуса - 3,3 метра, герметичный объем - 19 кубических метров. Узловой модуль пристыкован к надирному узлу многоцелевого лабораторного модуля "Наука". С пропиской нового модуля на орбите становятся возможными стыковки сразу до пяти пилотируемых кораблей "Союз МС", "Орел" (который сейчас создается) и грузовых "Прогресс МС". Кроме того, российский сегмент МКС получил другие дополнительные технические возможности и перспективы.

Ожидается, что космонавты проведут в открытом космосе около семи часов. Это будет третий выход в карьере Антона Шкаплерова и четвертый - Петра Дуброва. Как сообщили в Роскосмосе, предстоящий выход станет 155-м, выполненным космонавтами в отечественных скафандрах с марта 1965 года.