Российский рынок акций показал максимальное падение с весны 2020 года

Российский рынок во вторник продемонстрировал сильнейшее падение с марта 2020 года, свидетельствуют данные торгов.

Так, индекс Мосбиржи в моменте опускался более чем на 7%, до 3,299 пункта, а к концу дня закрепился у отметки в 3328,94 пункта.

Долларовый индекс РТС рухнул на 7,29% - до 1367,45 пункта.

Это стало максимальным падением с 12 марта 2020 года, когда индекс Мосбиржи упал на 8,2%, а РТС - на 11,03%.

По оценкам экспертов, основное давление на отечественный рынок акций оказала геополитическая напряженность.