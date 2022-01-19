Руины неизвестного города возрастом 8000 лет обнаружены в Китае

В Китае археологи при проведении раскопок на севере страны обнаружили руины более 70-ти домов, возраст которых достигает 8000 лет. Уже сам этот факт делает найденное поселение одним из древнейших в мире.

Как сообщает China.org.cn, руины были раскопаны в Баннере Балиньоу, на доисторическом участке "Вулантуга", расположенном на территории автономного района Внутренняя Монголия на севере Китая.

Открытие совершила миссия регионального института культурных реликвий и археологии. Она изучила площадь порядка 20 тысяч квадратных метров. В результате были обнаружены остатки десятков сооружений, частично находящихся под землей, в том числе жилых домов, которые могут относиться к эпохе неолита. Также на участке обнаружено более 40 зольных ям и одно захоронение.

Как отмечают исследователи, на данный момент раскопано чуть менее 80-ти домов. Анализ показал, что как минимум с десяток из них были построены около 8000 лет назад. Интересно, что строились они по типовому проекту. В каждом доме археологи нашли стандартизированную кухню с "кухонной плитой", перед которой в землю был закопан некий вертикальный контейнер с плоским дном.

Археологи выяснили, что эти контейнеры заполнены пеплом. По их словам, такая кухонная обстановка - огромная редкость для руин того периода, что указывает на значительную научную ценность находок. В древнем поселении ученые также нашли немало артефактов, в том числе каменные орудия труда, изделия из кости, глиняную посуду и другие реликвии. Сообщается, что некоторые найденные орудия являются прототипами более поздних каменных инструментов.