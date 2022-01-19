Руины неизвестного города возрастом 8000 лет обнаружены в Китае

Новости

Макрон заявил о необходимости развития диалога с Россией 16:42
В Instagram появилась возможность создать 3D-аватар 16:20
Великобритания отменила ношение масок 16:17
Порошенко спел гимн после вынесения ему меры пресечения 16:11
Видео: Российские космонавты начали первый в новом году выход в открытый космос 16:02
В Ницце при задержании застрелили подозреваемого в убийстве 15:45
Минстрой предложил сертифицировать детские площадки при "минусе" на улице 15:40
В Москве могут увеличить число операторов скорой помощи из-за "омикрона" 15:35
Суд Киева отпустил Порошенко под личное обязательство по делу о госизмене 15:24
Золотые скипетры из Эрмитажа оказались трубочками для пива 15:23
Макрон заявил в Европарламенте о необходимости диалога с Россией 15:18
Фото: в Москве похоронили Михаила Зеленского 15:15
Польские силовики дважды за день нарушили границу Беларуси 15:13
СМИ: Один человек погиб при стрельбе в центре Ниццы 15:12
Рябков назвал критической ситуацию в области европейской безопасности 15:08
Умерла актриса из "Петербургских тайн" Екатерина Сибирякова 15:05
Египет обновил порядок въезда в страну для туристов 14:59
Меркель отказалась от работы в ООН 14:49
Звезды бокса опустились в прорубь на Крещение 14:46
Для непривитых пожилых жителей Заполярья продлили ограничения 14:43
Профицит бюджета РФ за 2021 год составил 514,76 млрд рублей 14:37
В Киеве полиция применила газ против сторонников Порошенко 14:31
Центр правовой помощи в цифровой среде открыл филиалы в трех регионах 14:22
Центры правовой помощи в цифровой среде открылись еще в трех городах 14:20
Врач-терапевт напомнил о важности начать лечение "омикрона" с первых же дней недомогания 14:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ВС РФ объяснил, как делить завещанное имущество при разногласиях наследников
ВС РФ объяснил, как делить завещанное имущество при разногласиях наследников
В России могут появиться первые деревянные многоэтажки
В России могут появиться первые деревянные многоэтажки
Праздник Крещения Господня: как обращаться со святой водой
Праздник Крещения Господня: как обращаться со святой водой
19.01.2022 16:03
Рубрика: Общество

Руины неизвестного города возрастом 8000 лет обнаружены в Китае

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Китае археологи при проведении раскопок на севере страны обнаружили руины более 70-ти домов, возраст которых достигает 8000 лет. Уже сам этот факт делает найденное поселение одним из древнейших в мире.

Фото: iStock
В Китае найден крупнейший череп древнего человека

Как сообщает China.org.cn, руины были раскопаны в Баннере Балиньоу, на доисторическом участке "Вулантуга", расположенном на территории автономного района Внутренняя Монголия на севере Китая.

Открытие совершила миссия регионального института культурных реликвий и археологии. Она изучила площадь порядка 20 тысяч квадратных метров. В результате были обнаружены остатки десятков сооружений, частично находящихся под землей, в том числе жилых домов, которые могут относиться к эпохе неолита. Также на участке обнаружено более 40 зольных ям и одно захоронение.

Как отмечают исследователи, на данный момент раскопано чуть менее 80-ти домов. Анализ показал, что как минимум с десяток из них были построены около 8000 лет назад. Интересно, что строились они по типовому проекту. В каждом доме археологи нашли стандартизированную кухню с "кухонной плитой", перед которой в землю был закопан некий вертикальный контейнер с плоским дном.

Археологи выяснили, что эти контейнеры заполнены пеплом. По их словам, такая кухонная обстановка - огромная редкость для руин того периода, что указывает на значительную научную ценность находок. В древнем поселении ученые также нашли немало артефактов, в том числе каменные орудия труда, изделия из кости, глиняную посуду и другие реликвии. Сообщается, что некоторые найденные орудия являются прототипами более поздних каменных инструментов.

Общество Наука Культура Арт Музеи и памятники

Главное сегодня

Сенатор: Пенсионеры получат выплаты с индексацией на 8,6% уже в феврале
Макрон заявил о необходимости развития диалога с Россией
Великобритания отменила ношение масок
Суд Киева отпустил Порошенко под личное обязательство по делу о госизмене
Генпрокуратура попросила ВС РФ признать террористическим движение "Колумбайн"
Какие изменения ждут российских пенсионеров в 2022 году
Уникальное российское судно станет ведущей в мире научной базой на полюсе