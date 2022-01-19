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19.01.2022 11:35
Рубрика: Общество

С какими проблемами сталкивается незрячий ребенок в школе и вузе

Текст: Татьяна Владыкина
Российская газета - Неделя № 11(8659)
По данным экспертов, в нашей стране сегодня живут более двух тысяч незрячих студентов. Тифлокомментатор Ксения Дмитриева, руководитель благотворительной программы "Особый взгляд", рассказала "РГ", с какими трудностями сталкивается незрячий ребенок в первом классе школы и на первом курсе вуза.

Почему на улицах есть тактильная плитка, "таблички на Брайле", а людей с белой тростью не видно? В школах не учат ориентации в пространстве?

Фото: Аркадий Колыбалов
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Ксения Дмитриева: В России около 100 школ для незрячих и слабовидящих детей. Это школы смешанного вида, то есть тотально незрячие дети учатся с детьми с различными проблемами зрения. В школах есть специализированные занятия, в том числе и пространственная ориентировка. Но поскольку сегодня не существует ГОСТов по обучающим программам, в каждой школе на этих занятиях может происходить что-то свое. Где-то в эти часы могут играть в шахматы, где-то изучать бытовые моменты. В итоге незрячий ребенок, становясь уже взрослым, выходит из школы и не умеет самостоятельно передвигаться.

Еще одна проблема - гиперопекающие родители. Тревожась за ребенка, они не отпускают его самостоятельно передвигаться. И когда ребенок оканчивает школу, он не знает ни маршрутов, ни триггеров, которые помогают ориентироваться в городе - как определить цвет светофора, как понять, в какую сторону едут машины, и т.д.

Какие проблемы могут быть у слепого выпускника школы, сдающего ЕГЭ?

Ксения Дмитриева: Все материалы экзаменов нужно адаптировать на Брайль. Если задания с картинками и их сложно адаптировать, то они заменяются. На экзамене на специальной бумаге шилом с помощью системы Брайля школьник пишет ответы. После этот документ совместно с бланком обычного экзамена сдает в конверте. Конверты попадают в специальные учреждения, выделяется день, когда приходят специалисты, тифлопедагоги и под камерой в специальном зале "переводят" Брайль на русский, английский или математику. И здесь возникает проблема - при переписывании тифлопедагог допустил ошибку, очень часто это случается на языковых экзаменах.

А какие препятствия ждут слепого студента в вузах?

Ксения Дмитриева: Например, если идет лекция и преподаватель что-то пишет на доске, незрячему студенту нужно просить преподавателя, чтобы он тифлокомментировал запись. Еще проблема - отсутствие адаптированных учебников для незрячего человека. Далеко не все учебники адаптированы, не все переложены на аудиодорожки. И это мы сейчас говорим о русскоязычных изданиях. Если человек изучает языки, ситуация еще сложнее. Не все программы экранного доступа, помогающие слепым пользоваться компьютером, переводящие визуальный ряд (кнопки, тексты) в звук, способны правильно читать язык. И единственной возможностью изучать язык становится Брайлевский дисплей, специальное устройство, которое присоединяется к компьютеру и может с помощью шеститочий выводить все данные о словах. И студент, по факту, читает руками. Но дисплей стоит дорого, около 200 тысяч рублей.

Фото: блог Максима Спиридонова
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Нужным количеством технических средств реабилитации сегодня не может похвастаться ни один вуз. Это не значит, что во все вузы страны нужно закупать дисплеи и принтеры. Было бы правильнее, если бы ресурсные учебно-методические центры выдавали студенту на время обучения необходимую технику. Мы в середине прошлого года проводили мониторинг по всем ресурсным учебно-методическим центрам. Оказалось, что на всю страну всего 36 дисплеев Брайля...

А еще лучше, если бы дисплеи выдавались всем нуждающимся в этом в качестве технического средства реабилитации, потому что они нужны не только студентам и школьникам. Наш фонд неоднократно поднимал эту тему, в частности на Совете при правительстве РФ.

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