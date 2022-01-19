С какими проблемами сталкивается незрячий ребенок в школе и вузе

По данным экспертов, в нашей стране сегодня живут более двух тысяч незрячих студентов. Тифлокомментатор Ксения Дмитриева, руководитель благотворительной программы "Особый взгляд", рассказала "РГ", с какими трудностями сталкивается незрячий ребенок в первом классе школы и на первом курсе вуза.

Почему на улицах есть тактильная плитка, "таблички на Брайле", а людей с белой тростью не видно? В школах не учат ориентации в пространстве?

Ксения Дмитриева: В России около 100 школ для незрячих и слабовидящих детей. Это школы смешанного вида, то есть тотально незрячие дети учатся с детьми с различными проблемами зрения. В школах есть специализированные занятия, в том числе и пространственная ориентировка. Но поскольку сегодня не существует ГОСТов по обучающим программам, в каждой школе на этих занятиях может происходить что-то свое. Где-то в эти часы могут играть в шахматы, где-то изучать бытовые моменты. В итоге незрячий ребенок, становясь уже взрослым, выходит из школы и не умеет самостоятельно передвигаться.

Еще одна проблема - гиперопекающие родители. Тревожась за ребенка, они не отпускают его самостоятельно передвигаться. И когда ребенок оканчивает школу, он не знает ни маршрутов, ни триггеров, которые помогают ориентироваться в городе - как определить цвет светофора, как понять, в какую сторону едут машины, и т.д.

Какие проблемы могут быть у слепого выпускника школы, сдающего ЕГЭ?

Ксения Дмитриева: Все материалы экзаменов нужно адаптировать на Брайль. Если задания с картинками и их сложно адаптировать, то они заменяются. На экзамене на специальной бумаге шилом с помощью системы Брайля школьник пишет ответы. После этот документ совместно с бланком обычного экзамена сдает в конверте. Конверты попадают в специальные учреждения, выделяется день, когда приходят специалисты, тифлопедагоги и под камерой в специальном зале "переводят" Брайль на русский, английский или математику. И здесь возникает проблема - при переписывании тифлопедагог допустил ошибку, очень часто это случается на языковых экзаменах.

А какие препятствия ждут слепого студента в вузах?

Ксения Дмитриева: Например, если идет лекция и преподаватель что-то пишет на доске, незрячему студенту нужно просить преподавателя, чтобы он тифлокомментировал запись. Еще проблема - отсутствие адаптированных учебников для незрячего человека. Далеко не все учебники адаптированы, не все переложены на аудиодорожки. И это мы сейчас говорим о русскоязычных изданиях. Если человек изучает языки, ситуация еще сложнее. Не все программы экранного доступа, помогающие слепым пользоваться компьютером, переводящие визуальный ряд (кнопки, тексты) в звук, способны правильно читать язык. И единственной возможностью изучать язык становится Брайлевский дисплей, специальное устройство, которое присоединяется к компьютеру и может с помощью шеститочий выводить все данные о словах. И студент, по факту, читает руками. Но дисплей стоит дорого, около 200 тысяч рублей.

Нужным количеством технических средств реабилитации сегодня не может похвастаться ни один вуз. Это не значит, что во все вузы страны нужно закупать дисплеи и принтеры. Было бы правильнее, если бы ресурсные учебно-методические центры выдавали студенту на время обучения необходимую технику. Мы в середине прошлого года проводили мониторинг по всем ресурсным учебно-методическим центрам. Оказалось, что на всю страну всего 36 дисплеев Брайля...

А еще лучше, если бы дисплеи выдавались всем нуждающимся в этом в качестве технического средства реабилитации, потому что они нужны не только студентам и школьникам. Наш фонд неоднократно поднимал эту тему, в частности на Совете при правительстве РФ.