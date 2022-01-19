Сергей Лавров: Союз получил ускорение

Министр иностранных дел России подвел внешнеполитические итоги 2021 года

Вскоре после новогодних каникул глава российского МИДа Сергей Лавров по традиции собрал российских и иностранных журналистов на большую пресс-конференцию, на которой подвел итоги отечественной дипломатии за 2021 год. По словам министра, отдыхать было особенно некогда - слишком много проблем накопилось. Главные из них Москва связывает с позицией Запада, от которого требует письменных и юридически обязывающих гарантий безопасности, в том числе о дальнейшем нерасширении НАТО на Восток. Именно этот сюжет оказался в фокусе общения Лаврова со СМИ. Однако глава МИД уделил внимание и другим темам, в частности, Союзному государству. По словам дипломата, в минувшем году Союз Беларуси и России развивался ускоренными темпами.

О СОЮЗНОМ ГОСУДАРСТВЕ

"Союзное государство России и Белоруссии находится в ускоренной стадии строительства. В прошлом году был придан колоссальный импульс этому процессу с подписанием и принятием 28 союзных программ, которые сейчас реализуются уже в форме документов прямого действия. Эти рамочные договоренности переводятся в практическую плоскость. Союзное государство будет эволюционировать в сторону всё большей координации действий по внутриэкономическим делам, гармонизации соответствующих таможенных, налоговых и других механизмов. Есть у нас Союзный парламент, который будет все более и более востребован с этими процессами. С точки зрения нашей обороноспособности, последние события добавляют аргументов (если кому-то они были еще нужны) к тому, чтобы мы эту обороноспособность укрепляли. Здесь есть полное единение и понимание этой задачи", - отметил Сергей Лавров.

Он также упомянул культурные связи, "гармонизацию и выравнивание прав наших граждан". На Смоленской площади считают, что "эта работа сделана на 90 процентов". "Её надо распространять на оставшиеся пока еще сферы. Там есть небольшие зазоры, - признал глава МИД РФ. - В идеале надо иметь абсолютно идентичные условия для путешествий, для заселения в гостиницы, для получения медицинских услуг и многого другого, что важно для людей в повседневном режиме. Условия ведения бизнеса, в соответствии с этими 28 союзными программами будут сближаться и в идеале полностью гармонизироваться".

По словам Лаврова, в рамках Союза наблюдается "теснейшая координация, единые позиции в международных делах". "У меня позитивные ожидания от дальнейшего укрепления Союзного государства, как это решили наши Президенты, и на основе их поручений правительства подписали союзные программы", - заключил шеф российской дипломатии.

Министра также попросили прокомментировать предположения некоторых экспертов о том, что Россия и Беларусь "могли бы пригласить Казахстан" в Союзное государство. "У нас нет такой привычки кого-то приглашать, - подчеркнул Лавров. - Существует процедура, в соответствии с которой, если кто-то обращается, мы рассматриваем (такую заявку - прим. автора) конструктивно. Привычка "зазывать" к себе есть у наших западных коллег. Они сейчас зазывают всех подряд присоединиться к НАТО. Это не наш метод. Мы вежливые люди".

О РАСШИРЕНИИ ОДКБ

Сергей Лавров ответил на вопрос о том, возможно ли расширение Организации Договора о коллективной безопасности (сейчас в нее входят шесть государств - Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан). "У нас в Уставе ОДКБ все записано. Кто желает присоединиться, должен обратиться с такой просьбой, - пояснил глава МИД. - В последние полтора года главы государств подписали протокол, который вносит изменения в Устав, и помимо полноправных членов Организации создаются институты партнера и наблюдателя. Разослали эту информацию по соответствующим странам. Как минимум, интерес к налаживанию контактов с ОДКБ есть. Будем вам рассказывать, как этот процесс развивается".

О "СПУТНИКЕ V"

По словам Лаврова, на Смоленской площади "внимательным образом занимались дипломатической поддержкой работы по борьбе с пандемией коронавируса и её последствиями". Так, вакцина "Спутник V" зарегистрирована уже в 71 стране. "В наших контактах с зарубежными партнерами продолжаем разъяснять очевидную практическую значимость инициативы президента России Владимира Путина, выдвинутой на саммите "Группы двадцати", о взаимном признании национальных вакцинных сертификатов. С рядом стран такие договоренности уже достигнуты", - рассказал глава МИД.

О ГАРАНТИЯХ БЕЗОПАСНОСТИ

Сергей Лавров напомнил, что под занавес прошлого года российская сторона передала США и НАТО два документа: проекты договора между Москвой и Вашингтоном о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности между Россией и государствами Североатлантического альянса. "Нам нужны именно юридически обязывающие гарантии. Политические обязательства, которые закреплялись в девяностые годы (не говоря уже об устных обещаниях), никогда не выполнялись нашими западными партнерами… Ожидаем от наших коллег письменных, положенных "на бумагу" ответов", - подчеркнул министр. И объяснил, почему же именно сейчас Москва подняла все эти вопросы.

"Накопилось, - признал Лавров. - Накопилось за период после девяностых годов, когда обещания, дававшиеся о нерасширении НАТО, о непродвижении военной инфраструктуры на восток, о неразмещении существенных боевых сил на территории новых членов, просто были грубейшим образом выброшены в корзину нашими западными друзьями. В течение пяти волн расширения НАТО подошла вплотную к границам России. Сейчас альянс активно осваивает в военном плане территории, наращивает сухопутные силы, авиацию, масштаб учений на Черном море возрос многократно". Для РФ неприемлемо, когда от нее "требуют на своей территории войска направлять в казармы", а параллельно американцы, канадцы, англичане на постоянной основе расположились под видом ротации и в Прибалтике, и в других странах севера Европы, создавая также базы на Черном и Азовском морях.

Глава МИД припомнил русскую пословицу - как квинтэссенцию российской дипломатии: "Нашему терпению пришел конец. Мы очень терпеливы. Мы запрягали очень долго. Пора ехать. Ждем, когда ямщик на той повозке ответит на наше предложение".

О НАТО

"Не прекращаются попытки искусственно расширять состав НАТО, втягивать туда Украину. Недавно прозвучали интересные заявления от руководства альянса и США о том, что скандинавские страны, не являющиеся членами НАТО, будут приветствоваться. Попытки искусственного "заманивания" и расширения этой структуры, потерявшей смысл своего существования после "холодной войны" и исчезновения Варшавского договора, продолжаются", - признал Сергей Лавров.

Он напомнил, что именно через НАТО американцы "смогли возобновить свою довлеющую роль на европейском континенте". "Существуют специальные договоренности о военной мобильности, когда страны Евросоюза, не входящие в НАТО, должны предоставлять свою территорию и транспортную инфраструктуру для передвижения натовских сил... Швеция, Финляндия и Австрия периодически и даже регулярно участвуют в натовских учениях, которые имеют "легенду" далеко небезобидную", - обратил внимание Лавров. При этом в Москве настаивают, политика нейтралитета этих стран остается важнейшим вкладом в общеевропейскую архитектуру безопасности. "Вот кто не уважает суверенитет Финляндии и Швеции, так это те, кто всеми правдами и неправдами хотят спровоцировать их присоединение к НАТО", - заметил глава МИД РФ.

"НАТО нужна Вашингтону, по большому счету, лишь как инструмент самоутверждения в качестве лидера Запада лишь для того, чтобы держать их всех в русле своей политики и своих замыслов. О том, насколько США учитывают интересы союзников, говорит хотя бы история с AUKUS (новым оборонным альянсом Австралии, Британии и США, которые "перехватили" у французов многомиллиардную сделку на поставку Канберре атомных подлодок, - прим.РГ). Вы знаете, как Франция реагировала на закулисные сделки англосаксов", - напомнил Лавров.

О "САНКЦИОННОЙ ДУБИНКЕ"

"Только наши западные коллеги, прежде всего, американцы, сразу хватаются за "санкционную дубинку". Уже не первый год в Государственном департаменте США существует пост главы офиса по санкциям. В дипломатическом ведомстве есть специальный целый отдел, который занимается только наказанием всех тех, кто так или иначе не соглашается с США, - обратил внимание Лавров. - Бывает и тех, кто вообще ничего не сделал. Просто наказать надо, чтобы неповадно было".

ОБ ОТНОШЕНИЯХ С ЕС

"Хотим иметь с Европейским союзом нормальные отношения, мы их не разрушали. Пусть ЕС сам определится, насколько он готов к их воссозданию. За нами дело не станет, если все это будет делаться на взаимоуважительной основе", - заявил Сергей Лавров.

В Москве сожалеют, что ЕС "сам уже более 7 лет назад разрушил все механизмы, в рамках которых обсуждались практические аспекты обеспечения безопасности", и сейчас все каналы общения с ним "зацементированы". " Говоря о возможности отдельного диалога с ЕС независимо от США и Североатлантического альянса, надо спрашивать у США и НАТО, разрешат ли они Евросоюзу какие-либо самостоятельные действия. Мы заинтересованы в независимом Европейском союзе, - признал Лавров. - Внимательно наблюдаем за тенденциями, развивающимися в этом объединении. Они неоднозначны. Видим, как Евросоюз опасается, что его интересы могут игнорироваться. Они это открыто признают и после Афганистана, и после эпопеи с подлодками".

Министр рассказал, как в декабре пообщался с шефом европейском дипломатии Боррелем на площадке ОБСЕ в Стокгольме: "Подтвердили, что мы друг друга не избегаем. Напомнил ему, что мяч на стороне Евросоюза. Мы не рубили концы в наших связях".

ОБ ОБСЕ

Сергей Лавров рассказал о том, что думает о будущем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе: "ОБСЕ должна избавиться от имиджа, который она заслужила за последние годы в качестве инструмента продвижения западных интересов... Будем с этим бороться. ОБСЕ надо превратить в площадку равноправного диалога, основанного на выработке баланса интересов и консенсуса. Хотя это все заложено в документах о создании этой структуры, на практике Запад активно осуществляет свою линию по приватизации секретариатов и самой ОБСЕ и всех ее институтов".

ЧТО ГОВОРИЛ ЛАВРОВ О СОЮЗНОМ ГОСУДАРСТВЕ

"Четвертого ноября (2021 года - прим. автора) состоялось историческое заседание Высшего государственного совета Союзного государства. На нем наши лидеры утвердили целый пакет документов, включая основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы и 28 отраслевых союзных программ… Мы исходим с нашими белорусскими друзьями из того, что совместная работа… позволяла эффективно купировать попытки так называемого коллективного Запада оказывать давление на наши страны".

Из выступления на заседании совместной коллегии МИД РФ и РБ в Москве, 10 ноября 2021

"Что касается того периода, который мы прожили после того, как перестал существовать Советский Союз, то я думаю, что белорусы и россияне первыми поняли пагубность развала тех отношений, которые сформировались за предыдущий период и которые отвечали коренным интересам народов наших стран… Уже теперь независимых стран. Именно этим было стимулировано движение к интеграции. Союзное государство, конечно, наше главное завоевание".

Из ответов на вопросы СМИ, 23 июня 2017