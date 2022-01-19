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Рубрика: Общество

Сергей Собянин: Нагрузка на поликлиники удвоилась

Текст: Любовь Проценко
Российская газета - Столичный выпуск № 10(8658)
Во вторник, 18 января, мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, в соответствии с которым работодатели должны не менее 30 процентов сотрудников, а еще лучше столько, сколько возможно по максимуму, перевести до 1 апреля на дистанционный режим работы. До 1 апреля продлен и домашний режим для москвичей в возрасте 60+, а также хронически больных горожан - прежде он был объявлен с 25 октября по 25 февраля. Сегодня еще не известно в полной мере, насколько новый штамм опасен для старшего поколения, пишет мэр, но чтобы не подвергать его дополнительному риску, он принял такое решение.
Москва готова встретить «омикрон»: усилены все социальные и медицинские службы города. Фото: Константин Завражин Москва готова встретить «омикрон»: усилены все социальные и медицинские службы города. Фото: Константин Завражин
Москва готова встретить «омикрон»: усилены все социальные и медицинские службы города. Фото: Константин Завражин

Как и прогнозировали столичные власти, "омикрон" уже доминирует в структуре заболеваемости москвичей ковидом. За короткое время он практически вытеснил "дельту". О мерах, которые правительство Москвы предпринимает в новой ситуации, Собянин рассказал в своем персональном блоге.

Фото: РИА Новости
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О том, что "омикрон" намного заразнее "дельты", Москва знала по опыту других стран и прежде, пишет он. Теперь же убедилась в этом и сама. Лишь на прошлой неделе число выявленных случаев COVID-19 в городе выросло с 2,8 до 5,7 тысячи в день, а на этой неделе перевалило уже за 8 тысяч. И такая динамика, по мнению мэра, ожидается и впредь.

Но есть у "омикрона" и плюс, отмечает Собянин: "В большинстве случаев болезнь протекает в более легкой форме". Он судит об этом прежде всего потому, что при резком росте числа зараженных, количество госпитализаций в Москва остается практически на прежнем уровне, с увеличением всего на 8 процентов. "Но на случай, если ситуация изменится к худшему, мы сохраняем "горячий резерв" свободных коронавирусных коек", - отмечает он.

Пока же городские власти делают все, чтобы с так же удвоившейся нагрузкой могло справиться амбулаторное звено. Все поликлиники перешли на усиленную работу без выходных. Департамент здравоохранения разослал москвичам обращение, в котором просит их при признаках ОРВИ и невысокой температуре до 38 градусов самим приходить на прием к врачу без записи. Дело в том, что дозвониться до горячей линии по номеру 122 для записи в связи с ростом количества вызовов врача на дом стало сложнее. Депздрав гарантирует всем обратившимся прием в тот же день - в городе значительно увеличено число дежурных врачей.

На прошлой неделе число выявленных случаев COVID-19 в городе выросло с 2,8 до 5,7 тысячи в день, а на этой неделе перевалило уже за 8 тысяч

Подтвердил это "РГ" и Павел Гуляев, главный врач Диагностического центра N 5, расположенного на северо-востоке столицы.

- Если в обычное время мы работаем по субботам c 8.00 до 18.00, а по воскресеньям с 8.00 до 16.00, то сейчас, как и все городские поликлиники, с 8.00 до 20.00, - рассказал он. - Понимая, что новые вспышки заболеваемости еще могут случиться, мы постарались сохранить весь персонал, численность которого удалось увеличить за время пандемии. Сейчас же на прием у нас сели и врачи, проводившие профосмотр - в пандемию пока не до этого. Продолжают работать и многие ординаторы, уже прошедшие за два года боевое крещение коронавирусом.

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Павел Гуляев советует всем москвичам при первых же признаках ОРВИ не ждать осложнений, а идти в поликлинику: "До нас сейчас и правда стало сложнее дозвониться, - говорит он. - Но если вы придете, обязательно попадете к врачу. Доктор осмотрит, проведет диагностику с помощью экспресс-теста и ПЦР-тестирования, проверит сатурацию. Если потребуется, направит на анализ крови и ЭКГ. Назначит лечение и выдаст набор бесплатных лекарств для лечения".

"А КТ-легких сделают?" - интересуюсь я. "При необходимости конечно же. Но "омикрон", как правило, с его более легким течением, этого не требует. По крайней мере на первых порах - чтобы случились какие-то изменения в легких, требуется время".

Опасаться же того, что заразу можно подцепить в самой поликлинике, по словам Павла Гуляева, не стоит: во всех лечебных учреждениях Москвы проводится бесконтактная термометрия, а потоки пациентов с температурой и без нее не пересекаются.

Общество Здоровье Москва Мэр Москвы

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