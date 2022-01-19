Шесть британских компаний сократят рабочую неделю до четырех дней

Шесть британских компаний в рамках эксперимента сократят рабочую неделю до четырех дней. Как сообщает газета The Times, соответствующий проект будет осуществлен по инициативе новозеландских предпринимателей Эндрю Барнса и Шарлотты Локхарт совместно с аналитическим центром Autonomy, учеными Оксфордского и Кембриджского университетов, а также Бостонского колледжа.

Участники проекта будут полгода работать четыре дня в неделю без сокращения зарплаты. По словам организаторов, будет использована "модель 100:80:100", которая подразумевает 100-процентную оплату за 80 процентов рабочего времени в обмен на обязательство поддерживать 100 процентов производительности труда. Ожидается, что к эксперименту в ближайшие месяцы присоединятся еще около 20 компаний.

Как заявил Кайл Льюис, руководитель одной из вовлеченных в эксперимент компаний Canon Medical Research Europe, в которой работают 140 сотрудников, главная цель участия - это возможность сделать производственный процесс более полезным и продуктивным для сотрудников.