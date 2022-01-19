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19.01.2022 08:39
Рубрика: Происшествия

СК начал проверку по факту хищения скифского золота

Текст: Наталья Козлова

Следственный комитет опрашивает тех, кто имел прямое отношение к вывозу за границу коллекции скифского золота из музеев Крыма. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александра Молохова.

Фото: AP Photo/Frank Augstein
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Речь идет об экспонатах из четырех музеев. По словам Молохова, "сейчас выясняется, и это главный вопрос, что было предпринято для того, чтобы вернуть коллекцию, достаточно ли было этих мер".

Напомним, по решению иностранного суда достояние музеев Крыма было решено отдать Украине. Наша страна с таким решением не согласна. Собеседник агентства сказал, что еще в 2014 году бывшие чиновники Министерства культуры РФ и их коллеги в Крыму подписывали документы, согласно которым скифское золото не было своевременно передано в состав музейного фонда РФ.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Ситуация вокруг скифского золота

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