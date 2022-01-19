СК начал проверку по факту хищения скифского золота

Следственный комитет опрашивает тех, кто имел прямое отношение к вывозу за границу коллекции скифского золота из музеев Крыма. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александра Молохова.

Речь идет об экспонатах из четырех музеев. По словам Молохова, "сейчас выясняется, и это главный вопрос, что было предпринято для того, чтобы вернуть коллекцию, достаточно ли было этих мер".

Напомним, по решению иностранного суда достояние музеев Крыма было решено отдать Украине. Наша страна с таким решением не согласна. Собеседник агентства сказал, что еще в 2014 году бывшие чиновники Министерства культуры РФ и их коллеги в Крыму подписывали документы, согласно которым скифское золото не было своевременно передано в состав музейного фонда РФ.