Новости

СК попросит ареста для главврача "Матросской Тишины" Александра Кравченко 18:09
В Петербурге классы будут отправлять на дистант даже при одном заболевшем 18:06
Правительство Молдавии одобрило введение режима ЧП из-за газового кризиса 18:05
ЦСКА удалил скандальный пост о "переговорах" с Языджи 18:02
37-летний актер Гаспар Ульель насмерть разбился на горнолыжном курорте 17:50
Завершилось следствие по делу о крушении бомбардировщика Ту-22 в Заполярье 17:45
ФАС усилит контроль за ценами на бензин и дизтопливо в регионах 17:15
Рябков: Никакого риска крупномасштабной войны в Европе нет 17:12
Макрон заявил о необходимости развития диалога с Россией 16:42
В Instagram появилась возможность создать 3D-аватар 16:20
Великобритания отменила ношение масок 16:17
Порошенко спел гимн после вынесения ему меры пресечения 16:11
Видео: Российские космонавты начали первый в новом году выход в открытый космос 16:02
Жительница Томска отнесла в полицию 500 тысяч рублей, которые нашла на улице 15:59
В Ницце при задержании застрелили подозреваемого в убийстве 15:45
Минстрой предложил сертифицировать детские площадки при "минусе" на улице 15:40
В Москве могут увеличить число операторов скорой помощи из-за "омикрона" 15:35
Суд Киева отпустил Порошенко под личное обязательство по делу о госизмене 15:24
Золотые скипетры из Эрмитажа оказались трубочками для пива 15:23
Макрон заявил в Европарламенте о необходимости диалога с Россией 15:18
Фото: в Москве похоронили Михаила Зеленского 15:15
Польские силовики дважды за день нарушили границу Беларуси 15:13
СМИ: Один человек погиб при стрельбе в центре Ниццы 15:12
Рябков назвал критической ситуацию в области европейской безопасности 15:08
Умерла актриса из "Петербургских тайн" Екатерина Сибирякова 15:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ВС РФ объяснил, как делить завещанное имущество при разногласиях наследников
ВС РФ объяснил, как делить завещанное имущество при разногласиях наследников
В России могут появиться первые деревянные многоэтажки
В России могут появиться первые деревянные многоэтажки
Праздник Крещения Господня: как обращаться со святой водой
Праздник Крещения Господня: как обращаться со святой водой
19.01.2022 18:09
Рубрика: Происшествия

СК попросит ареста для главврача "Матросской Тишины" Александра Кравченко

Текст: Наталья Козлова

Ведомство Александра Бастрыкина предъявило обвинение во взятках и превышении должностных полномочий главврачу больницы СИЗО "Матросская Тишина" Александру Кравченко. Об сообщил ТАСС.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
СК начал проверку по факту хищения скифского золота

Кравченко, по сообщению агентства, обвиняется в том, что за деньги организовал медосвидетельствования осужденных и арестованных, "по результатам которых принимались заведомо незаконные решения о наличии у них тяжелых заболеваний". Таких было около 10 человек. Для арестантов подобная справка означает основание для последующего освобождения от наказания и содержания под стражей.

Также, по версии столичного СК, Кравченко направлял в больницу некоторых заключенных. Больными они не были.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет

Главное сегодня

Сенатор: Пенсионеры получат выплаты с индексацией на 8,6% уже в феврале
Правительство Молдавии одобрило введение режима ЧП из-за газового кризиса
Великобритания отменила ношение масок
Суд Киева отпустил Порошенко под личное обязательство по делу о госизмене
Генпрокуратура попросила ВС РФ признать террористическим движение "Колумбайн"
ВС РФ объяснил, как делить завещанное имущество при разногласиях наследников
"Госуслуги" дали совет, как защитить свой аккаунт от мошенников