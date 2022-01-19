СК попросит ареста для главврача "Матросской Тишины" Александра Кравченко

Ведомство Александра Бастрыкина предъявило обвинение во взятках и превышении должностных полномочий главврачу больницы СИЗО "Матросская Тишина" Александру Кравченко. Об сообщил ТАСС.

Кравченко, по сообщению агентства, обвиняется в том, что за деньги организовал медосвидетельствования осужденных и арестованных, "по результатам которых принимались заведомо незаконные решения о наличии у них тяжелых заболеваний". Таких было около 10 человек. Для арестантов подобная справка означает основание для последующего освобождения от наказания и содержания под стражей.

Также, по версии столичного СК, Кравченко направлял в больницу некоторых заключенных. Больными они не были.