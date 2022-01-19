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19.01.2022 18:33
Рубрика: Общество

Сколько вторсырья получается выделять из бытового мусора

Текст: Алексей Дуэль
Российская газета - Федеральный выпуск № 12(8660)
Из почти 60 млн тонн бытового мусора на сортировочные линии доставляют 43,3% отходов, а до переработки добирается только 11% от отобранного объема (не считая органики), сообщили в ППК "Российский экологический оператор" (РЭО). В основном это макулатура, полимеры, металл и стекло, а также текстиль. Такие данные предоставили предприятия по отработке отходов.
Фото: Денис Абрамов/ РИА Новости Фото: Денис Абрамов/ РИА Новости
Фото: Денис Абрамов/ РИА Новости

Сортировка, как и вывоз отходов, оплачивается населением, объяснили опрошенные "РГ" эксперты. За год таких платежей собирают на 190 млрд рублей. На стимулирование переработки должны были пойти деньги от расширенной ответственности производителей (РОП). Но закон вовремя принять не смогли, вместо 2022 года он теперь сможет начать действовать только в 2023 году. Значит, еще год значительная часть отходов вместо переработки будет попадать на полигоны.

Фото: Сергей Куксин
Компании сами займутся переработкой собственных отходов

В ППК РЭО и это считают победой - в 2020 году на сортировку попадало меньше одной третьей части коммунальных отходов, а сколько из них добиралось до утилизаторов, неизвестно. Рост стал возможен за счет 61 нового предприятия, занимающегося отходами, появившегося за прошлый год. В их числе 33 сортировочных центра, 11 комплексных объектов сортировки и утилизации, общая мощность новых объектов составила 5,35 млн тонны, рассказал глава ППК РЭО Денис Буцаев, а совокупная мощность выросла до 28,9 млн тонн. Общий объем инвестиций в отрасль в прошлом году превысил 30 млрд рублей.

"Процент сортировки мог бы быть и выше, но есть проблемы со сбытом вторичных ресурсов, например треть сортировок не отбирает стекло, потому что оно стоит дешево, - объяснил Буцаев. - Пока РОП не заработает в полном объеме, эту проблему будет решить непросто".

Отбор вторичных фракций должен вырасти и после внедрения раздельного сбора, так как отходы на сортировку будут доставляться более чистыми и из них будет легче отобрать полезные элементы, добавляет Буцаев. По его словам, за несколько лет уровень утилизации, не считая органики, отправляемой на компост, должен достигнуть 15%, а в перспективе и 20% бытовых отходов. Из того, что попадает на сортировку, полимеры составляют 15%, стекло - 14%, макулатура - 11%, металл - 3%. Пригодным к компостированию оказалось 13% содержимого мусорных баков. В результате в оборот удается вернуть меньше 5% отходов, подсчитали эксперты.

Инфографика "РГ"/ Антон Переплетчиков/ Алексей Дуэль

"Все упирается в стимуляцию спроса на продукцию из вторсырья, - рассказывает директор института экологии НИУ ВШЭ Борис Моргунов. - Чтобы был интерес, необходимо давать налоговые вычеты, специальные условия в госзакупках и прочее. Как только это будет реализовано, появится и экономическая выгода". Кроме того, считает он, надо создать мотивацию для региональных операторов не просто вывозить отходы, а отправлять их на переработку.

Система обращения с отходами - прежде всего экономическая модель: будет спрос, появится и предложение, поддерживает глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов. "Нужно активнее стимулировать запрос на конечную продукцию и оказывать меры господдержки для переработки экономически нерентабельных фракций", - считает он.

Из того, что попадает на сортировку, полимеры составляют 15%, стекло - 14%, макулатура - 11%

Коммунальные отходы составляют незначительную часть от всех отходов в стране - производство наплодило почти 7 млрд тонн того, что тоже надо обратить во вторсырье, напоминает представить Центра стратегических разработок Мария Комкова. По ее мнению, именно с этими отходами надо разбираться в первую очередь, бытовой же мусор можно просто вписать в общую схему переработки.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
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Среди всех вторичных материалов особняком стоит макулатура. Она попадает на ЦБК, минуя сортировочные пункты: что-то сдают организации, списывая архивы, магазины возвращают коробки, объясняет замглавы Лиги переработчиков макулатуры Денис Кондратьев. Часть коробок дворники вытаскивают из баков - пунктов приема для таких отходов очень мало, но управляющие компании находят способ ее продать. В результате выпускаемые в стране коробки на 76% состоят именно из макулатуры, например в Германии этот показатель лишь чуть больше - 80%.

Утилизация пока выживает самостоятельно и ждет, когда заработает РОП, напомнили эксперты. Экологического сбора в 5 млрд рублей, собранного за прошлый год, им явно недостаточно, чтобы вовлечь в оборот все фракции. Мощностей по переработки недостает, а привлечь частные инвестиции в отрасль без источника доходов сложно.

Кстати

Бутылки закупорились

Вадим Дегтярук, коммерческий директор ООО "ЛАЙКА ГЛАСС" (стекольный завод им. Степана Разина, Нижегородская область):

- Себестоимость бутылки из первичного сырья или из стеклобоя примерно одинакова. Есть две модели оборота бутылок. Емкость можно использовать многократно - по 10-12 раз, а можно собирать, бить и выплавлять новые после каждого использования. Нам катастрофически не хватает именно системы сбора пустой тары. Далее встает вопрос сортировки, потому что белое стекло можно сделать только из белого сырья, зеленое - из зеленого, а коричневое - из коричневого. Такая автоматическая линия стоит 10 млн евро, это дорого. Да и возить бутылку на существенное расстояние слишком дорого - в килограмме всего четыре бутылки, а максимальная загрузка грузовика - 20 тонн. Каждый лишний километр может оказаться критическим для рентабельности этого предприятия.

Подготовил Андрей Чугунов, Нижний Новгород

Общество Экология

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