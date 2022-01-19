СКР будет просить ареста для главврача больницы "Матросской Тишины"

Стало известно, что 20 января ведомство Александра Бастрыкина попросит Пресненский суд об аресте для главного врача больницы СИЗО "Матросская Тишина" Александра Кравченко.

Его Следственный комитет подозревает в совершении преступлений. И не одного. СК предъявил Александру Кравченко обвинение во взятках и превышении должностных полномочий. Об этом сообщил ТАСС, а позже подтвердили в Следственном комитете.

Кравченко, по сообщению агентства, обвиняется столичными следователями в очень серьезных преступлениях. Первое обвинение - доктор за деньги организовал медицинские освидетельствования осужденных и арестованных, "по результатам которых принимались заведомо незаконные решения о наличии у них тяжелых заболеваний". Дело в том, что есть официально утвержденный список тяжелых болезней, с которыми сидеть в камере СИЗО нельзя. Да и отбывать наказание тоже. Подобный диагноз, выражаясь по простому, - пропуск на выход.

Если врачи у арестанта находят такие серьезные хвори, они обязаны сообщить следственным органам или суду, что в изоляторе человеку не место.

Для арестантов это означает, что подобная "освободительная" справка - очень дорогого стоит. Таких счастливчиков, вышедших на волю из-за сфальсифицированного диагноза, якобы у доктора было восемь человек. Но это предварительные данные.

Еще, по версии столичного СК, Кравченко направлял в больницу некоторых заключенных. Больными они, по версии следствия, не были. Это также серьезное послабление для любого арестанта. Если человек болен, с ним нельзя проводить следственные действия. Он должен лежать в более комфортных условиях и беречь здоровье.

Известно, что сам Кравченко категорически не согласен с предъявленными обвинениями. Но ночевать ему в преддверии предстоящего суда пришлось в изоляторе временного содержания.