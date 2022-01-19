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19.01.2022 07:57
Рубрика: В мире

СМИ: Ангеле Меркель предложили работу в ООН

Текст: Диана Ковалева
Фото: AFP/Ina Fassbender Фото: AFP/Ina Fassbender
Фото: AFP/Ina Fassbender

Бывшему канцлеру ФРГ Ангеле Меркель предложили возглавить консультативный орган ООН высокого уровня по глобальным общественным благам, которые приносят пользу человечеству. По данным агентства dpa, соответствующее предложение политику сделал генеральный секретарь организации Антониу Гутерреш.

Фото: AFP/EMMANUEL DUNAND
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Он направил Меркель письмо. Однако ответа пока не поступило. В ООН считают, что бывший канцлер вряд ли примет предложение, уточняет dpa.

Напомним, глобальные общественные блага в понимании ООН - это, к примеру, глобальное здравоохранение, наука, защита природы и так далее.

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