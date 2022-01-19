СМИ: Ангеле Меркель предложили работу в ООН

Бывшему канцлеру ФРГ Ангеле Меркель предложили возглавить консультативный орган ООН высокого уровня по глобальным общественным благам, которые приносят пользу человечеству. По данным агентства dpa, соответствующее предложение политику сделал генеральный секретарь организации Антониу Гутерреш.

Он направил Меркель письмо. Однако ответа пока не поступило. В ООН считают, что бывший канцлер вряд ли примет предложение, уточняет dpa.

Напомним, глобальные общественные блага в понимании ООН - это, к примеру, глобальное здравоохранение, наука, защита природы и так далее.