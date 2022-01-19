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19.01.2022 07:19
Рубрика: Общество

Специалисты назвали оптимальную для здоровья температуру дома и на работе

Текст: Ирина Невинная
В сезон ОРВИ и гриппа важно соблюдать оптимальные параметры микроклимата в жилых и рабочих помещениях - если, например, воздух слишком жаркий и сухой, это приводит к высыханию слизистых, что не только некомфортно для самочувствия, но и снижает сопротивляемость организма респираторным инфекциям, включая и COVID-19. В Роспотребнадзоре напомнили о том, какую температуру и влажность нужно поддерживать дома, на работе, в детских и социальных учреждениях.

Гигиенические нормативы температуры воздуха в помещениях объектов социальной сферы установлены следующими санитарными правилами: СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и ( или) безвредности для человека факторов среды обитания", СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".

Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
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Согласно санитарным требованиям, в помещениях должны обеспечиваться определенные параметры микроклимата и воздухообмена.

В детских садах поддерживается температура +21...+23 градуса в игровых комнатах и +19...+20 в спальнях;

В школьных классах +18...+24 градусов;

В палатах больниц +20...+26 градусов;

В жилых комнатах в соцорганизациях для пожилых и инвалидов +20...+22.

На эти же показатели можно ориентироваться, регулируя отопление в своей квартире.

Несоблюдение параметров микроклимата в помещениях может способствовать распространению инфекций, которые передаются воздушно-капельным путем, отмечается в сообщении Роспотребнадзора.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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Также важно в отопительный сезон заботиться об увлажнении воздуха - этому способствует проветривание. Кроме того, воздухообмен понижает концентрацию болезнетворных микроорганизмов в воздухе. Кроме того, если температура воздуха, его влажность и скорость движения не соответствуют норме, это приводит к ухудшению общего самочувствия - нарушениям сна, повышенной утомляемости, ослаблению концентрации внимания и памяти, что в целом отрицательно влияет на работоспособность и успеваемость.

В случае если системы отопления и вентиляции работают неэффективно, можно обратиться в территориальные органы Роспотребнадзора - специалисты проведут контрольные замеры параметров микроклимата и при необходимости примут меры административного воздействия на руководство организации.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор

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