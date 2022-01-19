Старейший мужчина в мире скончался в Испании в возрасте 112 лет

Испанец Сатурнино де ла Фуэнте Гарсия, самый старый мужчина в мире, скончался в возрасте 112 лет. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на сайт Книги рекордов Гиннесса.

Отмечается, что он умер у себя дома в Леоне. Долгожителю было 112 лет и 341 день. Сатурнино был внесен в Книгу рекордов Гиннеса в сентябре прошлого года, когда ему было 112 лет и 211 дней.

Сатурнино де ла Фуэнте Гарсия родился в Леоне 11 февраля 1909 года. Из-за невысоко роста его не призвали в армию, поэтому он открыл собственное дело и занялся изготовлением обуви для солдат. В свободное время Сатурнино играл в футбол. У рекордсмена и его супруги 7 дочерей, 14 внуков и 22 правнука.