Суд объяснил, когда жалобы граждан будут оставаться без рассмотрения

Первый кассационный суд общей юрисдикции сделал принципиальное важное разъяснение, в каких случаях жалобы граждан должны оставаться без рассмотрения. То есть фактически лететь в ­мусорную корзину. Точнее: возвращаться гражданину, чтобы тот сам порвал бумагу и выбросил.

Обжалование приговора может не состояться всего лишь из-за неправильно составленной жалобы. Фото: Сергей Михеев

Например, даже не взглянет суд на жалобу, написанную разноцветными чернилами. И уж точно не станет разбираться, что к чему, если заявление написано матом. Хотите справедливости: пишите грамотно и аккуратно.

Разъяснения важны для каждого из нас - кто собирается в суд и кто никогда туда не собирается. Мало ли что: не жалуетесь сами, могут пожаловаться на вас. И если решение вам не понравится, то волей-неволей жаловаться придется уже вам самим. Поэтому современный человек должен быть готов ко всему. В правовом смысле.

Сегодня у граждан стало хорошей привычкой решать свои вопросы в суде. Это говорит и о росте правовой культуры, и о доверии к судебной системе.

Как рассказал недавно председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев, за девять месяцев прошлого года судами рассмотрено по первой инстанции 16 миллионов 811 тысяч гражданских дел, 3 миллиона 469 тысяч административных дел, 1 миллион 205 тысяч экономических споров, 6 миллионов 612 тысяч дел об административных правонарушениях и 567 тысяч уголовных дел в отношении 575 тысяч лиц.

"Судебная нагрузка за этот период превысила объем работы судов за аналогичный период прошлого года на 1 миллион 288 тысяч дел, или на 5 процентов", - заявил Вячеслав Лебедев.

А ведь были еще апелляционные и кассационные жалобы. Так что лучше не отвлекать судей глупостями и серьезно подходить к составлению судебных документов. В качестве примера кассационный суд привел дело некоего гражданина В., осужденного за что-то в Саратовской области. За что именно - не так важно, так как уголовное дело было возвращено кассационным судом назад в Саратов.

Причина в том, что "кассационная жалоба осужденного была выполнена красителями разных цветов, на разных по формату листах, нумерация листов не совпадала, часть текста жалобы отсутствовала".

В другом случае жалоба была возвращена осужденному (тоже, кстати, из Саратовской области), потому что он забыл поставить под ней свою подпись. А некий осужденный из Брянска не написал, какое решение просит принять суд кассационной инстанции по результатам рассмотрения жалобы. Снизить наказание?

Нельзя подавать жалобу, написанную матом, разноцветными чернилами или вообще не подписанную. Человек должен ясно изложить, что просит у суда

Или оправдать? Или - что? Вопросы перед судом надо ставить четко и ясно.

"Кассационные жалоба, представление должны отвечать требованиям, предусмотренным ст. 401.4 УПК РФ", - подчеркнул Первый кассационный суд общей юрисдикции.

Да, в данном случае речь о жалобах по уголовным делам. Но требования к жалобам есть и в ГПК, и в Кодексе административного судопроизводства, и в АПК. И правила во многом аналогичны. Так что, готовя обращение в суд, гражданин должен изучить требования.

Практика показывает: люди часто ошибаются и подают документы, вызывающие раздражение у судей. Не содержанием, а формой.

Требования к процессуальным документам несложные. Но будет лучше, если их подготовит адвокат. Фото: Сергей Куксин

Первый кассационный суд в своем обзоре привел 13 дел, когда жалобы возвращались из-за каких-то несоответствий требованиям. И еще 17 дел, когда жалобы возвращались из-за того, что были поданы не тем, кем положено.

"Кассационные жалоба, представление подлежат возвращению без рассмотрения, в случае если поданы лицом, не имеющим права на обращение в суд кассационной инстанции", - пояснил кассационный суд.

Важное дополнение сделал также Кассационный военный суд в своем обзоре судебной практики: "Апелляционная жалоба может быть возвращена лицу, ее подавшему только в случае, если жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу участников процесса или иных лиц".

Однако в данном случае стоит особо обратить на слово "только", так как суд фактически потребовал отделять прямую нецензурщину и оскорбления от просто жестких претензий.

"Указание в жалобе на заведомую ложность показаний допрошенных по делу лиц, а также на неправомерные действия органа следствия само по себе не может рассматриваться в качестве оскорбительного и провокационного", - пояснил Кассационный военный суд.

Хотя на практике некоторые люди действительно пишут жалобы слишком эмоционально. Например, как-то в "РГ" обратился некий истец, просивший написать о его деле. В подтверждение своей правоты он показал апелляционную жалобу, составленную им самостоятельно. "Только невежественный, глупый, недалекий, продажный судья не мог понять из моих четких, кристальных, ясных, правильных объяснений..." и так далее. Возможно, формально жалоба и подходила под все требования. Но вряд ли можно радужно оценивать ее перспективы. Несмотря на все "кристальные и правильные" объяснения истца.

Что же касается нецензурных выражений, то, по словам адвоката Вячеслава Голенева, в случае их обнаружения в тексте документа, жалоба будет возвращаться из-за несоблюдения требований к государственному языку.

Указание в жалобе на заведомую ложность показаний допрошенных по делу лиц само по себе не может рассматриваться как оскорбление

"Это идет через системное толкование нормы о языке судопроизводства и норм о требованиях к форме и содержанию жалобы, - говорит он. - Многие требования к тексту жалоб вытекают из общих представлений о культуре (в том числе правовой), нравственности и этике в обществе".

Так что, подчеркивает юрист, большинство требований одинаковы. Безусловно, для подготовки обращения в суд лучше обращаться к профессионалу.

"Адвокат как независимый правовой советник, принятый адвокатским сообществом как его часть (в "сообщество, сословие равных"), проверен сообществом на предмет знания юридической и в особенности - адвокатской этики, - говорит Вячеслав Голенев. - Поэтому именно адвокат во многом знает, как правильно изложить (с учетом его специализации) текст процессуального документа. В частности, жалобу в суды проверочных инстанций: в апелляцию, кассацию".

В целом же, продолжает Голенев, текст должен быть строго деловым, но кратким, емким и даже немного ярким.

"Важно выдерживать логичность, одинаковую стилистику, не злоупотреблять разными вариантами форматирования (например, курсив жирный с подчеркиванием)", - советует адвокат.

Нельзя забывать простое правило: текст всегда обращен к читателю. "И, значит, именно от его восприятия зависит то, каковы перспективы вашего процессуального документа", - заявляет адвокат.

В данном случае ваш главный читатель - судья. И надо стараться его заинтересовать и убедить своим веским словом.