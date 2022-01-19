Тиктокеры Алена и Василиса Кедровы рассказали, как "рыбка с рисом" стала супермемом

Для многих будет сюрпризом, что у вас, Василиса, есть сестра, и это она принимает участие во многих ваших роликах...

Василиса Кедрова: Да, мы сестры, нам по 19 лет, правда, уже очень скоро, 20-го января, исполнится 20.

Так, подождите, а вы близнецы или двойняшки?

Василиса Кедрова: Этого никто не знает! В детстве мы были очень похожи, так что, возможно, и близнецы.

Мои друзья-близнецы обычно знают, кто из них старший, а кто младший, хотя разница - буквально минуты. А как у вас?

Алена Кедрова: У мамы было кесарево сечение, поэтому мы и этого не знаем! Так что да, наше рождение, можно сказать, окутано тайнами.

Расскажите, какие вы в жизни?

Василиса Кедрова: Очень разные, хотя и такие похожие. У нас у каждой свои интересы. Я вас не удивлю, наверное, сказав, что учусь в педагогическом колледже, а вот Алена в медицинском, на косметолога. Уже почти заканчиваем, осталось по полгода.

А я думала, что вы студентки театрального!

Василиса Кедрова: Спасибо, но это не так. Мы вместе учились в гимназии и были довольно стеснительными детьми. Росли в полной семье, наша мама была логопедом, а папа - инструктором в автошколе.

Неужели и ни в каком драмкружке не обучались?

Алена Кедрова: Учились в музыкальной школе, но обе сбежали оттуда! Вообще, педагоги нас нигде особо не любили, ни в садике, ни в гимназии, ни в музыкалке. Да и одноклассники относились предвзято. Мы привлекали нелестное внимание своим сходством, тем, что все время держались вместе, а еще носили дурацкие длинные челки и имели проблемы с зубами.

То есть вам в детстве пришлось совсем не легко?

Василиса Кедрова: Дело в том, что, когда нам было по 14 лет, умерла наша мама. Она долго болела.

Какое горе вам довелось пережить!

Василиса Кедрова: Да. Рядом были люди, которые нам помогли, друзья семьи. А в школе в помощь нам даже собрали деньги, за что мы очень благодарны. Но... мы ждали от школы еще какого-то участия, душевной поддержки, что ли. И вот этого не получили. Наоборот, после смерти мамы отношение к нам стало таким: "Ну что вы хотите, это же дети из неполной семьи".

Алена Кедрова: Расскажи, как мы с классом ездили в лагерь, и что там произошло. Мелочь, казалось бы, но на самом деле такие вещи глубоко ранят и запоминаются на всю жизнь.

Василиса Кедрова: У всех детей в лагере оказались с собой похожие сладости - мы ведь все из одного города. Одинаковые конфеты, одинаковое печенье. Там должен был быть день рождения у одной нашей подружки, и мы с сестрой отложили шоколадку с орехами ей на подарок. И в это же время у другой девушки пропала точно такая же шоколадка. Она пошла к классной руководительнице и заявила, что Кедровы у нее украли, потому что у них, мол, такая же шоколадка в чемодане лежит. И знаете, что сделала учительница?

Боюсь даже предположить...

Василиса Кедрова: Она сказала: "Ну, Кедровы же из неполной семьи! Не обращай внимания, такая уж у них ситуация, прости их!".

То есть педагог даже не попыталась разобраться в этой истории?

Василиса Кедрова: Я не понимаю, почему она даже не подошла ко мне поговорить? Как может педагог так настраивать одного ребенка по отношению к другому? А кульминация всей этой "педагогической" истории была такова: та "потерпевшая" девица просто залезла в мой чемодан и съела мою шоколадку с орешками! "Простила". Наша подружка осталась без подарка, в лагере другой негде было купить. Хорошо все-таки, что мы выросли, и больше нас такие вещи не задевают.

Скажите, а вас в педагогическом учат, как правильно поступать в подобных ситуациях?

Василиса Кедрова: Да, такому учат, колледж у нас хороший и преподаватели замечательные. Но только некоторые мои одногруппники и сами зачастую кого-то из своих же буллят. Я с трудом представляю, какие воспитатели могут получиться из тех, кому кажется смешным унизить слабого.

А долго вы снимали ролики в ТикТок, не имея особого успеха?

Василиса Кедрова: Свой первый ролик я выложила года полтора назад, снимала, как все. Например, записывала "липсинги", такие песенки под чужой звук, одними губами. Мне и самой не очень нравилось то, что получалось. Правда, тогда же я выложила и один ролик про математичку, но он прошел незамеченным. А этой осенью выложила "Дорогу педагогу", и он выстрелил - резко набрал два миллиона просмотров. Я поняла, вот что надо снимать, это жизненно, это нравится людям, которые узнают в моей героине своих собственных учителей.

Скажите, а у героинь реальные прототипы есть? Это ваши настоящие учительницы?

Василиса Кедрова: Ну, учительница по алгебре - почти точная копия моей. Но я ее "откорректировала": на самом деле она совсем не была такой нервной и неуравновешенной. Да, говорила так же в нос, и коронную фразу "Что у нас вкусненького? Рыбка с рисом?" я у нее взяла. Но только она была совершенно спокойной, просто я решила, что нервная будет поинтереснее.

Получилось весьма реалистично! А сама она себя узнала?

Василиса Кедрова: К счастью, у нас с ней пока "обратной связи" не было. Я надеюсь, что ей про мои ролики ничего не известно. Но вообще, мы с ней живем в одном районе, и я ее иногда встречаю на улице. Очень не хотелось бы, чтобы она себя узнала и обиделась. Дети из нашей бывшей школы мне часто присылают ее фото и спрашивают, не ее ли я изображаю. А вот образ англичанки я придумала от начала до конца.

А те педагоги, которые у вас сейчас преподают? Они вас не побаиваются?

Василиса Кедрова: Они или пока не знают про нас, или же игнорируют эту тему. Знают только однокурсники, которые все относятся по-разному. Кто-то завидует, а кто-то говорит "молодец!".

Что чувствуешь, когда долго снимаешь, выкладываешься, а в ответ - ничего?

Василиса Кедрова: Я довольно самокритична, но, все-таки, мне было очень обидно, что мои ролики не замечали, а особенно - когда одногруппники их высмеивали.

А что чувствуешь, когда в одно утро внезапно просыпаешься звездой ТикТока?

Василиса Кедрова: С осени вдруг пошла бешеная волна хайпа, мой ролик на ТикТоке уже набрал 22 миллиона просмотров, "Дорогу педагогу" стало мемом, а люди начали массово снимать ролики "в ответ". Я помню, как в один из первых дней всей этой истории иду по коридору колледжа и слышу, как у меня за спиной повторяют эту фразу! Мне было даже немножко страшно! Но и очень приятно, что люди оценили меня и мое чувство юмора.

Вам не страшно, что эта мода пройдет?

Варвара Кедрова: Когда блогер начинать терять свою популярность, это очень задевает, опускаются руки. У меня пока все хорошо, но я знаю, что такой момент может настать. Наверное, надо просто продолжать делать то, что тебе интересно. Мне иногда страшновато думать, что вдруг сейчас - наивысшая точка успеха, и такое никогда больше не повторится. Но что толку себя накручивать, все равно изменить тут я ничего не могу! Так что я просто ищу что-то новое, интересное мне, и делаю это.

После того, как ролик набрал аномальное число просмотров, я выпустила свой трек - записала песню "Дорогу педагогу" и клип, его сейчас можно увидеть на всех платформах. На запись трека мы с командой ездили в Москву. В будущем я мечтаю записать целый альбом, отойти от образа училки и появиться уже как ВасЯлиса...

Я на вас с трудом вышла, пришлось "стучаться" через режиссера и менеджера... это так сильно изменилась ваша жизнь после успеха ролика?

Василиса Кедрова: Да, все так завертелось, жизнь изменилась кардинально. Знаете, раньше я работала промоутером - раздавала рекламные листовки, и в помещениях и на улице. Мы с сестрой проводили какие-то дегустации. Сейчас я работаю только в своем ТикТоке и очень счастлива, что занимаюсь тем, что мне нравится. Но часто вспоминаю какие-то моменты в жизни, когда было тяжело.

То есть вместе с популярностью пришел финансовый успех?

Василиса Кедрова: По крайней мере, листовки я больше не раздаю. У меня появились рекламные заработки.

Между поездками в Москву на съемки клипа и рекламными контрактами вы ходите на лекции в педагогический колледж. Успех не изменил глобально ваши жизненные планы?

Василиса Кедрова: Честно говоря, в девятом классе у меня не было особо времени подумать на выбором профессии. Сейчас я хочу получить высшее образование, но выбрать его осознанно. Планирую сделать перерыв и понять, чего я по-настоящему хочу.

Алена, а вы? Еще не передумали насчет профессии косметолога?

Алена Кедрова: А я по-прежнему хочу связать свою жизнь с косметологией. Мечтаю в дальнейшем учиться в университете. У меня аудитория пока куда меньше, чем у сестры, но я надеюсь, что среди моих нынешних подписчиков будут и будущие клиенты. А вообще, ТикТок очень поднял нашу самооценку, мы стали увереннее в себе и строим планы смелее.

Мы раздражали одноклассников тем, что всегда держались вместе, а еще носили дурацкие челки...

Что бы вы посоветовали начинающим ТикТокерам? Есть ли он, секрет успеха?

Василиса Кедрова: Секрета, наверное, не знает никто. Мы, например, совсем не ожидали, что ролик так выстрелит. Более того, ведь я еще год назад выкладывала почти такое же видео про математичку, и его никто особо не заметил! А осенью бабахнуло.

Выделиться в общем потоке очень трудно. Мне кажется, нужно просто снимать то, что самому хочется. И не особо оглядываться на критику.

Алена Кедрова: А еще тут важна систематичность. Но необязательно выкладывать сразу все, что снял, можно снимать в галерею, а потом выбирать и публиковать лучшее.

А как вы справляетесь с негативом, вас он задевает?

Василиса Rедрова: Я помню, как поначалу меня сильно задела фраза однокурсницы, она сказала: "Надо же было придумать такую дурь!". Знаете, люди любят прокомментировать и забыть, а ты сидишь, копаешься в себе, страдаешь, опускаешь руки. Вот не стоит! Еще очень любят проехаться по внешности, например, спрашивают: "Что у тебя с прикусом"? Но теперь я уже гораздо меньше на такое реагирую и даже думаю, что мой неправильный прикус - это изюминка, которая помогла создать образ.

Как не впасть в зависимость от соцсетей?

Василиса и Алена: Ой, на этот вопрос мы ответить не сможем! Мы ведь сами, едва проснувшись, бежим поверять все свои мессенджеры, ведь за ночь может произойти столько всего интересного!