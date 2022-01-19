Трое из Простоквашино помогут иностранцам выучить русский

Этим увлекательным проектом, направленным на улучшение произношения и восприятие на слух русской речи, занялась русист Яна Стародуб-Афанасьева. Специалист включила мультфильмы, которые, как ей кажется отражают русский менталитет, в свой образовательный проект.

Идея разработки курса на основе отечественных мультфильмов и кинолент пришла к педагогу во время ее работы в китайском Цицикарском университете.

Преподаватель обратила внимание на то, что многие учащиеся, в том числе достигшие высокого уровня знания русского языка, не понимают российских фильмов и быстрой речи. А фильмы с речью носителей языка хорошо прокачивают уровень любого языка.

Сначала Стародуб-Афанасьева создала методику "погружения в язык и среду", включив в нее чтение стихов русских классиков вслух.

Позднее появился учебник, в котором русский язык изучается на основе анимационных лент и художественных фильмов. Разработка получила массу положительных откликов от русистов, обучающих иностранцев русскому языку.

Пособие детально рассматривает диалоги, высказывания, шутки, примеры игры слов, крылатые фразы в мультфильмах о Простоквашине и фильме Олега Янковского "Приходи на меня посмотреть".

На реализацию проекта, направленного на обучение иностранцев русскому языку, выделен президентский грант.