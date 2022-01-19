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19.01.2022 18:21
Рубрика: Экономика

Турция обогнала Китай и стала крупнейшим импортером продовольствия из РФ

Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Федеральный выпуск № 12(8660)
По результатам прошлого года Турция обогнала Китай и вышла на первое место по объему импорта российского продовольствия с долей 12%, подсчитали в федеральном центре "Агроэкспорт" при минсельхозе. На фоне засухи минувшим летом страна существенно нарастила закупки практически всех традиционных для нее культур - ячменя, гороха, отрубей. А чтобы увеличить потребление российской пшеницы для производства муки, чему сейчас мешают ограничения экспорта (в виде квоты и пошлины), турецкие инвесторы рассматривают возможность строительства мукомольных предприятий на нашей территории.

По предварительным данным Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, в прошлом году Россия поставила в Турцию 13 млн тонн продукции АПК на 4,3 млрд долларов. В годовом выражении экспортная выручка увеличилась на 38%. В 2021 году сохранила лидирующие позиции по импорту российской пшеницы, несмотря на снижение поставок в натуральном выражении (минус 15% к тому же периоду 2020 года). В деньгах рост составил 6,9% (до 1,8 млрд долларов). Также Турция по итогам прошлого года осталась крупнейшим импортером российского подсолнечного масла. В натуральном выражении поставки увеличились на 42% (до 913 тыс. тонн), в денежном - в 2,5 раза (до 1,1 млрд долларов). Кроме того, в 2021 году Турция стала лидером среди покупателей российского ячменя, увеличив импорт в 3,1 раза в натуральном объеме (до 1,2 млн тонн) и в 4,2 раза в денежном (до 309 млн долларов). Экспорт кукурузы из России в Турцию вырос на 69% в физическом выражении (до 1,1 млн тонн) и в 2,3 раза в деньгах (до 263 млн долларов). Рост экспорта отрубей составил 21% в натуральном выражении (на 1,1 млн тонн) и 59% в денежном выражении (на 235 млн долларов) .В четыре раза выросли поставки зернобобовых культур (до 206 млн долларов), на 74% - шрота и жмыха (до 168 млн долларов).

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Россия в 2021 году увеличила экспорт колбасных изделий более чем на треть

Россия является крупнейшим поставщиком продовольствия в Турцию начиная с 2012 года, отмечают в "Агроэкспорте". По данным ITC Trade Map, в 2020 году Турция ввезла из-за рубежа продуктов питания и сельскохозяйственного сырья на сумму 15,2 млрд долларов, более 20% этого объема пришлось на Россию.

В первую очередь такой внушительный рост экспорта в Турцию объясняется увеличением стоимости продовольствия. Общий экспорт продукции АПК из России, по предварительным данным (без учета ЕАЭС), в 2021 году в денежном выражении вырос на 22%, до 36,4 млрд долларов, отмечает генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. Однако он признает, что, например, ячменя (идет на корм скоту) Турция никогда у нас не покупала так много. В прошлом году у них случилась засуха, а у нас собрали приличный урожай. А поставки подсолнечного масла выросли из-за заградительных пошлин России на вывоз семечки, которую раньше покупала республика.

Также наблюдался существенный рост поставок отрубей - на Турцию приходится около 90% всех экспортируемых Россией отрубей. А всего мы экспортируем примерно треть от общего объема производства в стране. Отруби также нужны Турции на корм скоту. Кроме того, страна закупила небывалый объем российского гороха, что произошло на фоне роста мирового спроса на доступный растительный белок. Турция приобретает в России нешлифованный горох, шлифует его и продает по всему миру готовый продукт. То же и с нутом. Турция является крупнейшим импортером этих культур.

Экспорт в Турцию вырос на 38% в первую очередь за счет роста поставок ячменя, отрубей, гороха

Примерно так же Турция действует и с российской пшеницей - покупает, перерабатывает муку и уже этот продукт с добавленной стоимостью экспортирует. Снижение поставок российской пшеницы в физическом выражении могло отчасти объясняться ограничениями со стороны России в виде квот и пошлин. В этой связи турецкие инвесторы рассматривают варианты строительства перерабатывающих предприятий на территории России, отмечает Рылько. Правда, с экспортом муки у Турции в прошлом и в этом агросезоне пока возникают серьезные проблемы: их традиционные покупатели (Ирак, Сирия и Афганистан) снизили объем закупок из-за ковидных и финансовых проблем.

По оценке центра "Агроэкспорт", к 2030 году поставки продовольствия из России в Турцию можно увеличить до более чем 5 млрд долларов. Среди товаров, обладающих потенциалом роста экспорта, - подсолнечное масло, зерновые (пшеница, ячмень, кукуруза) и зернобобовые культуры, отруби, растительные жмыхи и свекловичный жом, этиловый спирт.

Экономика ВЭД Российско-турецкие отношения

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