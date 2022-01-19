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19.01.2022 14:59
Рубрика: Экономика

Ученые нашли способ создать усиленную вакцину от COVID с помощью табака

Текст: Татьяна Карабут
Чтобы усилить действие вакцины от SARS-CoV-2, российские биотехнологи предлагают синтезировать белки-антигены в листьях табака. Эффективнее всего такая вакцина будет работать, если ее закапывать в нос, рассказали ФИЦ Биотехнологии РАН.

В структуре S-белка, который составляет "корону" SARS-CoV-2, есть участок с 319 по 541 аминокислоту (receptor-binding domain, или RBD), который связывается с человеческим ангиотензинпревращающим ферментом.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Этот участок важен для заражения и "размножения" SARS-CoV-2, ведь без него вирус не мог бы прикрепляться к нашим клеткам. Это означает, что в RBD, скорее всего, не будет мутаций, и вакцина, которая обучает иммунитет узнавать этот антиген, долго будет актуальной. Если же коронавирус начнет "прятаться" от иммунной системы и изменять этот участок, ему будет сложнее инфицировать клетки, пояснили в ФИЦ.

Вакцины с RBD и другие прививки того же типа учат иммунитет точно распознавать цель. Однако, чтобы реакция на вторжение вируса была сильнее, им часто нужны добавки (адъюванты). Один из вариантов - присоединить участок-антиген к белку жгутика бактерий (флагеллину). Этот метод уже успешно применяется, например, в прививках от гриппа типа A. Синтезировать белки-антигены для вакцин можно в клетках млекопитающих, бактерий, дрожжей, растений и других организмов.

Ученые ФИЦ Биотехнологии РАН соединили участок "шипа" коронавируса и молекулу из жгутика бактерии сальмонеллы и "заразили" этой "смесью" растение Nicotiana benthamiana, которое относится к роду Табак. Таким образом удается получать до 1 миллиграмма зеленого флуоресцентного белка с каждого грамма свежих листьев всего за несколько дней, уточнила старший научный сотрудник лаборатории систем молекулярного клонирования ФИЦ Биотехнологии РАН Евгения Марданова.

"Этот белок может стать основой новых вакцин от коронавирусной инфекции, которые можно закапывать в нос. Благодаря адъюватному действию флагеллина, такие вакцины должны вызывать как местную иммунную реакцию, так и иммунный ответ всего организма. Мы надеемся, что такой подход позволит сделать производство препаратов дешевле, а сами прививки станут удобнее, быстрее и проще", - рассказал заведующий лаборатории систем молекулярного клонирования ФИЦ Биотехнологии РАН Николай Равин.

Как утверждают ученые, производство белков в растениях не требует сложного оборудования и легко может быть масштабировано. В отличие от клеток бактерий, которые тоже относительно легко выращивать, растительные клетки могут придать белку посттрансляционные модификации. Тогда он будет свернут в окончательную форму, и дополнительно дорабатывать его не придется. Также можно не бояться, что полученный в растениях препарат, будет загрязнен патогенами, так как инфекции растений людям не страшны.

Экономика Отрасли Фарминдустрия Вакцинация от коронавируса

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