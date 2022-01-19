Пандемия коронавируса, третий год подряд "гостившая" на нашей планете, заставила власти и население всех стран по-иному взглянуть на обеспечение уровня безопасности граждан, особенно живущих в крупных городах с большой плотностью застройки.

И эта задача требует от федеральных, региональных и муниципальных властей новых комплексных подходов к решению вопроса безопасности, причем - и это немаловажно - без ущемления прав граждан.

По мнению гендиректора ITV Group Мурата Алтуева, мировой тренд на обеспечение безопасности мегаполисов - тотальное видеонаблюдение. Но не просто фиксация происходящего на улице, в транспорте или другом общественном месте: современные, наделенные искусственным интеллектом камеры способны подавать сигнал тревоги именно при нештатных ситуациях. Например, если человек вошел в опасную зону или автомобиль остановился в неположенном месте. Рабочий на стройке снял каску и думает, что никто этого не увидит? Зря! Прораб может проморгать, даже кирпич может пролететь мимо незащищенной головы, а вот умная камера заметит и зафиксирует нарушение ПТБ. И да, камеры в метро и наземном транспорте видят всех, кто едет без медицинской маски: но, к счастью для нарушителей, до автоматической выписки штрафа за игнорирование этого требования дело пока не дошло. Однако обязательно дойдет. Как дойдет и до определения неадекватного поведения отдельных личностей, находящихся в скоплении народа.

"Система распознавания лиц - уникальное технологическое решение, которое активно используется в городской инфраструктуре, - сообщил "РГ" исполнительный директор Ivideon Заур Абуталимов. - С помощью face recognition в столице стало проще вести розыскную деятельность и пресекать правонарушения. Некоторые городские камеры (в том числе в общественном транспорте) умеют генерировать уникальный биометрический ключ человека и соотносить его с базой данных. В случае, если камера зафиксирует преступника, полиция тут же узнает об этом.

С каждым годом системе распознавания лиц доверяют все больше задач - в том числе по контролю безопасности на дорогах. Один из наиболее перспективных проектов в этом направлении - "умные" камеры, фиксирующие нарушения пешеходов. В Китае такая система уже есть. В России существует много предпосылок для внедрения этой технологии. Это особенно необходимо в регионах, где высокая аварийность на дорогах: в Туве, Ярославской и Омской областях".

Современные ИТ-решения способны предотвращать возникновение заторов или аварийных ситуаций

Вообще, конечно, транспорт - один из самых "благодарных" и благодатных к внедрению инноваций сегментов экономики. Под инновациями в том числе имеем в виду и комплексы фотовидеофиксации дорожной обстановки. Практика показывает, что они снижают количество очагов ДТП и раненых на 50 процентов, а число погибших - на 70 процентов.

По словам коммерческого директора ГК "Урбантех" Даниила Хазова, еще один важный элемент безопасности дорожного движения - интеллектуальные транспортные системы. Они позволяют "успокоить" дорожный трафик, снизить аварийность и масштабы дорожных заторов. На базе ИТС реализуется автоматизированная платформа управления светофорами, информирование участников движения о погодных условиях, авариях, дорожных работах. Например, если зафиксирован автомобиль, который едет с высокой скоростью, система управления светофорами автоматически включает "красный" свет и синхронизирует скорость транспорта со средними значениями потока.

"Если говорить о ближайшем будущем, то следующий уровень транспортной безопасности обеспечат решения на базе протоколов V2X, которые только появляются в России и за рубежом, - рассказал "РГ" Даниил Хазов, - видеоконтроллеры, видеокамеры и датчики движения, объединенные в сеть управления дорожной инфраструктурой, позволяют автоматически регулировать скорость потока благодаря бесшовному взаимодействию с программным обеспечением автомобилей. Поэтому водители не смогут превысить допустимую скорость в зоне действия V2X".

При этом современные ИТ-решения способны предотвращать возникновение заторов или других неприятных дорожных ситуаций. "Интеллектуальные транспортные системы базируются на многочисленных транспортных, петлевых и видеодетекторах, управляемых интеграционной IT-платформой. Они определяют текущую скорость дорожного трафика и информируют о возможных проблемах, - продолжает эксперт. - Например, во время снегопада падает скорость движения по магистралям. Поэтому ИТС настраивается таким образом, чтобы на городских дорогах изменилась фаза работы светофоров: они будут рассчитаны на скорость не 50, а 30 км/ч, которая соответствует погодным условиям. Таким образом на основе оперативно устраняется негативный эффект на трафик. Например, в Московской области благодаря автоматизированной системе управления светофорами и изменению схемы организации дорожного движения, на 20 процентов сокращается время в пути в утренний и вечерний часы пик".

Как сообщил Даниил Хазов, помимо упомянутой V2X, потенциал есть и у системы обмена данными между автомобилями - V2V. Она способна оповещать всех участников движения в случае, если какой-то автомобиль выезжает из-за закрытого перекрестка или резко тормозит в левом ряду. Участники движения, в свою очередь, могут предпринять маневр, чтобы избежать аварии. Такая система нужна как для информирования водителя, так и для передачи информации в транспортные средства, которые имеют разную степень автоматизации. В случае команды об использовании ABS, автомобиль автоматически затягивает ремни безопасности. "Беспилотный транспорт, получив информацию за пределами зоны видимости радаров и камер, сможет заранее принять решение об объезде или изменить скорость. Таким образом возможно повысить комфорт поездок для водителей и улучшить равномерность дорожного трафика", - рассказал Даниил Хазов.

Умнеют на глазах и пешеходные переходы. Как сообщил "РГ" исполнительный директор Kama Flow Павел Охонин, в Москве и еще 24 регионах (Московская, Кемеровская, Воронежская, Челябинская области и т.д.) внедрена одна из разработок компании Smart C - интеллектуальная система обеспечения безопасности на пешеходных переходах iCrosswalk. Датчики считывают движения человека и, если пешеход собирается перейти дорогу, технология включает сигнальное табло "Пропустите пешехода" и прожекторы, которые подсвечивают переход. Система позволяет снизить вероятность наезда на пешеходов на 82 процента.