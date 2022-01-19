В Алма-Ате перекроют движение на ряде улиц из-за антитеррористической операции

На некоторых улицах Алма-Аты временно перекроют движение из-за проведения антитеррористической операции. Об этом сообщила пресс-служба департамента полиции города.

"В связи с проведением антитеррористической операции сегодня будет временно перекрыто дорожное движение на следующих участках: по улице Абылай хана от ул. Макатаева до ул. Богенбай батыра в северном и южном направлениях; по проспекту Толе би от ул. Желтоксан до проспекта Назарбаева в восточном и западном направлениях", - говорится в сообщении.

Граждан просят отнестись с понимаем к подобным изменениям, соблюдать правила дорожного движения и заранее скорректировать привычные маршруты перемещения по городу.