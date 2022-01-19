В Алма-Аты задержали преступников, грабивших дома горожан во время беспорядков

Полиция Алма-Аты задержала группу преступников, которые во время беспорядков в стране грабила дома местных жителей. Их поместили в изолятор временного содержания. Об этом сообщили в казахстанской полиции.

"Преступная группа, совершавшая вооруженные налеты на частные дома, задержана полицией Алма-Аты. В ее составе четверо жителей Алматинской области в возрасте от 29 до 36 лет. Двое из них - ранее судимые за грабежи и кражи чужого имущества", - заявили правоохранители.

Сообщается, что в ночь на 6 января мужчины во время беспорядков напали на сотрудников частных охранных организаций и завладели их служебным оружием. Также они напали на несколько частных домов и завладели личным имуществом и двумя автомашинами потерпевших, угрожая им автоматом и другим огнестрельным оружием, заявил начальник управления полиции Медеуского района Алма-Аты Даурен Утебаев.