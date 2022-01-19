В Беларуси начались приготовления к фестивалю "Славянский базар в Витебске"

До начала "Славянского базара в Витебске" еще полгода, но организаторы уже верстают программу и готовят сюрпризы для зрителей. Директор фестиваля Глеб Лапицкий открывает некоторые карты:

До начала музыкального праздника еще полгода, но организаторы уже готовят программу и сюрпризы для зрителей.

- В этом году мы "забронировали" под "Славянский базар" шесть теплых летних вечеров: фестиваль пройдет с 13 по 18 июля. Церемония открытия запланирована на 14 июля, закрытие состоится 17-го.

Заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко отметил, что в этом году большое внимание будет уделено проведению конкурсов среди молодых исполнителей и детей. Эксперты займутся подготовкой молодых исполнителей, которые будут представлять Беларусь на конкурсе. Кроме того, планируется развивать проект "Союзное государство приглашает…", который является уже проверенным белорусско-российским брендом.

Три десятка лет, считает Глеб Лапицкий, - достаточный срок, чтобы добиться признания у тысяч и тысяч поклонников музыкального искусства. Важно эту дружбу сохранить. Сейчас фестиваль вступает в свою новую эпоху: 30+1. "Недавно мы придумали акцию, в названии которой обыграли возраст феста. В продажу уже поступили сертификаты на "закрытую" программу. Все они в последующем могут превратиться в билеты на концерты в Летнем амфитеатре".

Программа пока не объявлена, но это, уверен Глеб Лапицкий, не мешает заранее подумать о планах на лето. Тем более с такими приятными бонусами, которые можно получить по акции "30+1". Суть проста: для этого надо купить подарочные сертификаты номиналом 10, 20, 30 или 50 BYN. Затем их можно обменять на билеты на любые мероприятия фестиваля (сертификаты действительны до 18 июля). К каждому сертификату номиналом 100 BYN организаторы добавят 31 рубль. Сумму можно потратить только на билеты в Летний амфитеатр. Таким образом, скидка на один квиток составляет 31 рубль. Приятно? Конечно!

Что касается сольных концертов и артиста, который получит именной "василек" на Площади звезд, то этот вопрос, не скрывают в дирекции фестиваля, пока открытый. И если с российскими музыкантами уже есть определенные договоренности, то с гостями из дальнего зарубежья планировать что-то достаточно непросто: по-прежнему есть проблемы с авиасообщением и коронавирусные ограничения. Впрочем, организаторы обещают сделать все возможное, чтобы порадовать любимых зрителей. Директор фестиваля уверен, что так и будет:

- Наши дизайнеры уже разработали новый фирменный стиль. Напомню, что он каждый год разный. Узнаваемая айдентика с ключевым элементом - васильком - найдет отражение в афишах, баннерах, рекламных растяжках и билбордах. Она же будет использована в сценографии концертных площадок.