В центре Петербурга на льду Невы обнаружили пару лис

Петербуржцы, оказавшиеся на Синопской набережной, с удивлением наблюдали игры двух рыжих лис прямо в центре города. Самец и самка резвились среди бела дня на льду замерзшей Невы между мостами Александра Невского и Большеохтинским.

По мнению биолога Павла Глазкова, это необычное проявление брачных игр, начавшихся досрочно (в окрестностях Петербурга гон у обыкновенных лисиц обычно приходится на середину февраля). Видимо, самец привел самку полюбоваться красотами Петербурга, шутит биолог.

Резвящейся парочкой заинтересовались петербургские вороны - вокруг лис их собралась целая стая. Но звери не обращали на птиц никакого внимания. Перед заходом солнца лисы прижались друг к другу и немного подремали. А когда над городом взошла полная луна, пошли по льду в сторону Ладоги. Возможно - для обустраивания общей норы.

Павел Глазков напоминает, что лисы - преданные и внимательные супруги. На весь период размножения они образуют стабильную пару. Самцы не покидают беременную самку, а потом помогают в выращивании лисят.