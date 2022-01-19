В Германии расследуют "коронавирусные" выплаты высокопоставленным чиновникам

Расследование в отношении целого ряда высокопоставленных чиновников инициировано в Германии прокуратурой Берлина. Среди потенциальных фигурантов - руководители партии "Союз-90"/"зеленые" - министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок и вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек и еще нескольких крупных партийных функционеров. Их подозревают в получении незаконных "коронавирусных" выплат, сообщает ТАСС.

По предварительной информации, члены правления партии "зеленых" незаконно получили в 2020 году "коронавирусные" выплаты в размере 1,5 тыс. евро каждый.

Сама Бербок уже отчитывалась о получении выплат во время избирательной кампании и была вынуждена признать, что не задекларировала получение нескольких сумм в 2018-2020 гг.

Чем подобная "забывчивость" может обернуться для высокопоставленных политиков, в прокуратуре пока не уточнили.