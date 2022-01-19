В последние годы рынку лекарств и биологически активных добавок к пище (БАД) уделяется особое внимание властей. Глобальное распространение коронавирусной инфекции привело к необходимости установить серьезный контроль над оборотом лекарственных препаратов. С одной стороны, требуется обеспечить свободный оборот лекарств на территории ЕАЭС и защиту потребителя от контрафакта, а с другой - предотвратить некорректное употребление лекарственных средств и БАД. Александр Петров, член Комитета Государственной Думы по охране здоровья, рассказал о том, над какими мерами работают парламентарии и как планируется защитить россиян от небезопасной продукции.

Какие вызовы в сфере охраны здоровья сейчас стоят перед обществом? Что вы могли бы выделить в качестве наиболее актуальных угроз?

Александр Петров: Сегодня охрана здоровья россиян имеет особое, ни с чем не сравнимое значение. Коронавирус ударил по нашей стране как непримиримый враг, борьба с ним - это один из приоритетов в работе всех государственных органов. Он принес горе многим россиянам и устроил серьезнейшую проверку на прочность государственным институтам. Как и в военные годы, когда порядок в тылу самым прямым образом влиял на ситуацию на фронте, так и сейчас необходимо следить за тем, как развиваются сферы жизни, влияющие на здоровье наших граждан. Говоря о конкретных проблемах, это вопросы обращения лекарственных средств и биологически активных добавок.

Тема более чем актуальна. Вопросы законодательного формирования национальной системы лекарственной безопасности активно поднимали на ПМЭФ в июне 2021 года. Другое направление - гармонизация законодательства РФ и стран-партнеров по ЕАЭС по целому ряду вопросов, порядок регистрации инновационных лекарственных препаратов. Отдельно, но не менее остро стоят вопросы обращения биологически активных добавок. Этот рынок практически не отрегулирован и является одним из самых серых. Причем Роспотребнадзор отмечает, что практически все нарушения совершаются со стороны международных маркетплейсов, которые позволяют себе игнорировать российское законодательство. Если рынок не может ответственно подойти к защите здоровья российского потребителя, это обязаны сделать власти.

Вы являетесь одним из инициаторов законопроекта о внесудебной блокировке сайтов по продаже незарегистрированных в России БАД. Что привело к необходимости выступить с этой инициативой?

Александр Петров: Данная инициатива подготовлена в развитие исполнения поручений президента России, данных им в октябре прошлого года, а именно по обеспечению проработки вопроса исключения технической возможности продажи пищевой продукции в случае незаконного введения ее в оборот. Мы вышли с инициативой, в первую очередь, потому, что усилия государства по борьбе с незаконными действиями международных маркетплейсов через суд ни к чему не привели. Все затягивается на годы, а судебные решения не исполняются. Например, сейчас существуют два неисполненных решения, по которым компетентные органы ничего не делают.

Нужно выстроить систему экспертизы, которая отфильтрует небезопасную продукцию еще на ранних этапах

Одним из примеров, когда международный бизнес показал пренебрежение к российским законам, стала ситуация с маркетплейсом iHerb. Мы замечаем нарушения со стороны этой компании. В прошлом году зафиксировано наличие на сайте информации о более 2000 видов препаратов, не соответствующих техническому регламенту. Изучая правоприменительную практику, мы понимаем, что этот закон стоило бы инициировать и раньше. Вместо того, чтобы пойти на контакт с государством и совместно развивать рынок, международные маркетплейсы активно развивают сеть распространителей, которая, по нашему мнению, может быть использована для давления на общественное мнение. Сейчас мы видим массовую рассылку одних и тех же текстов по соцсетям, которая создает ложное представление об общественном мнении, которое якобы активно выступает против законопроекта о внесудебной блокировке сайтов по продаже незарегистрированных в России БАД.

Кому выгодно использовать российское общество для противодействия законам РФ? Например, в 2020 году мы наблюдали скоординированное противодействие массовой вакцинации. Кто знает, какая сеть стояла за этими действиями? В любой момент такая сеть может быть использована и в других - политических целях, что может привести к дестабилизации общества.

Полагаю, судебное решение в отношении iHerb оказало определенное влияние на рынок. Это своего рода прецедент. Позже суд выявил запрещенные препараты в продаже на других маркетплейсах, но споров и конфликтов уже не было: бизнес решил подчиниться закону и оперативно исполнить решение. Я считаю это прямым доказательством того, что у государства должен быть рычаг в отношении недобросовестного бизнеса, который не следит за качеством продукции. Не для того, чтобы без разбору карать за любую провинность, не как "оружие массового поражения", но как возможность без лишних проволочек призвать к ответу тех, кто не внял предупреждениям. Закон, с одной стороны, обязателен к исполнению, с другой стороны - может и должен служить ориентиром. Мы не стремимся наказать за малейшее нарушение, задача - в целом их предотвратить.

Вокруг проекта закона в СМИ развернулась активная полемика. Критики упрекают нас, что наша задача, как они говорят, "все запретить". Но мы считаем, что блокировка должна быть последним юридическим действием и применяться только за крайне грубое нарушение законодательства - например, отказ от контактов с органами власти и продолжение своей деятельности по распространению запрещенной продукции вопреки судебным решениям. Мы готовы обсуждать механизм снятия блокировки в случае, если это уместно. Но если нарушитель доведет дело до блокировки, то механизм ее снятия уже не понадобится, мы будем четко понимать, что та или иная компания нежелательна на российском рынке, так как отказывается соблюдать российские законы.

На какой стадии сейчас работа над законопроектом? Поддерживает ли вас экспертное сообщество?

Александр Петров: Сейчас законопроект готовится к прохождению первого чтения и дорабатывается в соответствии с замечаниями и предложениями, полученными на предварительном этапе. Это стандартная процедура, которую проходит любой проект закона. Профильный комитет концептуально на нашей стороне, поэтому работа ведется над деталями. Российское законодательство просто не предусматривает запрета продажи отдельных продуктов, есть практики ограничений только в отношении определенных категорий товаров - алкоголь, табак. Даже лекарства, отпускаемые по рецепту, можно купить в интернете, рецепт потребуется уже при получении. Поэтому мы начали работу над масштабной задачей, которая с принятием этого законопроекта будет решена лишь частично. Сейчас на базе обширного опыта российских специалистов мы формулируем критерии, по которым будет оцениваться, является ли реклама незарегистрированных в России БАД опасной и должна ли она быть прекращена, как и их оборот. Помимо этого, необходимо будет обеспечить контроль качества и безопасности БАД, реализуемых в интернете, со стороны компетентных органов. Дистанционная торговля - неотъемлемая часть российского рынка. В корне неправильно считать, что этот ассортимент может регулироваться иным образом, чем любой другой. Нужно выстроить систему экспертизы, которая отфильтрует небезопасную продукцию еще на ранних этапах. В дальнейшем - внести изменения в Техрегламент ЕАЭС.

Какое влияние окажет на рынок принятие закона? Есть ли риск "побочных эффектов"?

Александр Петров: В любом случае, если закон будет принят, мы не планируем устраивать "шоковую терапию" - должна набраться правоприменительная практика, и рынок должен понять, что теперь живет в новых реалиях. Власти получат инструмент, который позволит "стимулировать" соблюдение закона. То есть бизнес будет замотивирован убирать из продажи запрещенную продукцию, а не затягивать процесс. Это не то что своевременная мера, а даже запоздавшая. Не вижу рисков и причин для злоупотребления со стороны регуляторов, потому что нельзя злоупотребить контролем за исполнением законов там, где дело касается здоровья россиян.