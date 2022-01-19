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19.01.2022 11:56
Рубрика: В мире

В Испании оправдали разрисовавшего могилу Франко

Текст: Юрий Когалов
Испанский суд оправдал Энрике Тенрейро, разрисовавшего в 2018 году надгробную плиту на могиле диктатора Франсиско Франко в мемориальном комплексе "Долина павших". Тогда он изобразил при помощи красной краски большого голубя и сделал надпись "За свободу". Свои действия мужчина объяснил желанием "примирить испанцев". Прокуратура обвиняла Тенрейро в совершении преступлений против свободы совести, осквернении и повреждении гробницы и требовала для него года тюрьмы.
Фото: OSCAR DEL POZO / AFP Фото: OSCAR DEL POZO / AFP
Фото: OSCAR DEL POZO / AFP

Тут надо объяснить, что в Испании преступлениями против свободы совести считаются действия, направленные на предотвращение, прерывание или нарушение различных церемоний законно признанных религиозных конфессий. Они особо строго наказываются, если были совершены в храме или ином месте, предназначенном для проведения религиозной церемонии. Именно таким местом и является базилика, в которой до 2019 года находилась могила Франко.

Фото: Mariscal/REUTERS
Содержание новой могилы Франко обходится Испании в 750 евро в месяц

Как заявил Тенрейро, он не знал, что в базилике будет проводиться служба, голубя он нарисовал до ее начала. Этот факт стал определяющим для суда. Закон требует, чтобы преступления против религиозных чувств были наказаны, но сторона обвинения не смогла найти доказательств, что мужчина хотел оскорбить чувства верующих. К тому же суд посчитал, что озвученные им лозунги не противоречили религиозным убеждениям тех, кто там мог присутствовать.

Отверг суд и утверждения, что имело место осквернение могилы Франко с намерением проявить неуважение к умершим. Согласно вердикту, мужчина своим граффити выступал не против личности каудильо, а против нахождения его могилы в мемориальном комплексе. К тому нанесенный ущерб был восстановлен "простой чисткой".

Стоит отметить, что сам инцидент произошел за год до того, как останки Франко были эксгумированы из его могилы в "Долине павших" и перезахоронены на кладбище Мингоррубио. Однако в тот момент пришедшие к власти в стране социалисты уже начали подготовку к этому шагу. А добившись переноса могилы, власти пошли еще дальше в борьбе с наследием диктатуры. С улиц городов в ускоренном порядке стали исчезать названия и памятники, связанные с франкизмом. В начале 2021 года был снесен последний памятник Франко. Он был установлен в испанском анклаве Мелилья в честь генерала не как главы государства, а как защитника города во время войны 1921 года. В настоящее время обсуждается проект закона о демократической памяти, который запрещает восхваление диктатуры. Он также откроет путь для расследований в отношении преступлений тех времен (ради этого аннулируют часть закона об амнистии1977 года, который прощал все преступления, совершенные в период диктатуры как сторонниками, так и противниками Франко, запрещал судам расследовать их).

В законопроект различными политическими силами внесены уже десятки поправок. Одна из них предлагает перемещение останков основателя "Испанской фланги" Хосе Антонио Примо де Риверы из его могилы в "Долине павших" в иное место. После эксгумации Франко, это единственная именная могила в мемориальном комплексе, где покоятся тела более 33 тысяч погибших в Гражданской войне. Другая инициатива предполагает рассмотрение требований родственников захороненных в "Долине павших" найти тела их близких и передать семьям. Предлагается также переименовать сам мемориальный комплекс и вернуть этому месту прежнее название - долина Куэльгамурос.

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