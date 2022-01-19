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19.01.2022 12:00
Рубрика: Культура

В Китае снимут ремейк самого кассового российского фильма "Холоп"

Текст: Сусанна Альперина

Китайская кинокомпания Alibaba Pictures приобрела права на производство ремейка фильма "Холоп". Напомним, что картина собрала у нас более 3 млрд рублей и стала самым кассовым российским фильмом за всю историю отечественного проката. Кинотеатральная премьера состоялась 26 декабря 2019 года. Дистрибутор - кинокомпания "Централ Партнершип".

Фото: Киностудия "Мосфильм"
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Сделка, о которой объявлено сегодня, подразумевает выход ремейка в Китае в 2023-2024 годах. Язык производства - китайский.

Ранее в качестве инвестора и производителя Alibaba Pictures принимала участие в съемках фильмов "Миссия невыполнима: племя изгоев" и "Миссия невыполнима: последствия", "Гемини", "Восемь сотен" и другие.

Сделка состоялась при содействии компании All Media (a START company).

Оригинальную версию фильма "Холоп" снял режиссер Клим Шипенко, известный по картинам "Салют 7", "Текст" и другим. Производством занимались студия Yellow, Black and White, кинокомпания МЕМ Cinema, Группа Компаний ГПМ КИТ (входит в холдинг "Газпром-медиа"), при участии телеканала "Россия 1" (холдинг ВГТРК) и при поддержке Фонда кино.

По сюжету "Холопа", молодой мажор Гриша перешел в своем поведении все границы. Чтобы исправить своего сына, отчаявшийся отец-олигарх вместе с психологом придумывает уникальный проект: на базе заброшенной деревни воссоздается атмосфера России XIX века, а Гриша попадает в подстроенную аварию и якобы переносится в прошлое, где становится простым холопом.

Конечно же, возникает много вопросов - чем заменят в Китае исконно-русскую деревню, и шутки - про монголо-татарское иго, например? Кто будет играть главную роль? Однако, интересно будет посмотреть, что получится, потому что сюжет про исправление "недоросля" - универсален.

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