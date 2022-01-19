В Литве придумали схему многократной продажи гробов

Предприятие "Центр похоронных услуг", принадлежащее Службе экономов Вильнюсского архиепископства, перепродавало использованные гробы своим клиентам. Об этом сообщает прибалтийское агентство "Делфи" со ссылкой на результаты журналистского расследования, проведенного телеканалом LRT.

"Гробы, в которых умершие перевозились для кремации в крематорий в Польше, не сжигались, а возвращались в Литву и снова оказались в продаже", - отмечается в публикации. Для кремации тела переносили в картонные гробы стоимостью до 16 евро, о чем родственникам не сообщалось.

Каждый гроб заново продавался по цене от 300 до 1000 евро. Некоторые гробы подвергали реставрации, стирали с них фамилии усопших, и так по нескольку раз. По оценкам журналистов, похоронное предприятие только за прошлый год заработало на перепродаже использованных гробов свыше 45 тысяч евро. Всего преступная схема продаж-перепродаж продолжалась в Литве три года.

После разразившегося скандала, в Архиепископской курии журналистам сообщили, что компания сама связалась с людьми, которые не были предоставлены услуги в полном объеме. Директор похоронного агентства уволился.