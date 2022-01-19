В поликлиниках москвичей с ОРВИ примут в день обращения

Столица уже ощутила увеличение числа заболевших в связи с приходом нового штамма COVID-19 "омикрон".

По данным оперштаба, за последние сутки в городе зафиксировано 8342 пациента с коронавирусом. Всего же на этой неделе, по прогнозу мэра Москвы Сергея Собянина, заболевших станет вдвое больше, чем на прошлой. "Скорее всего, в такой динамике и будут происходить события", - оценил он на заседании Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

Пытаясь замедлить скорость распространения нового штамма, глава города продлил домашний режим для москвичей в возрасте 60+ до 1 апреля 2022 года. Напомню, прежде этот режим был объявлен с 25 октября до 25 февраля. От работодателей власти вновь потребовали перевести не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы также до 1 апреля.

Но так как тяжесть течения "омикрона" меньше, количество госпитализаций в городе не выросло. А вот число обращений в поликлиники только за неделю удвоилось. Москвичам сложнее стало и дозвониться по номеру 122 до "горячей линии", чтобы записаться в поликлинику. По словам Собянина, число каналов связи на этой линии выросло с 3 до 4 тысяч, до конца недели их будет 6 тысяч, на следующей неделе - 12 тысяч. Будет расти и количество операторов. Но, чтобы заболевшие не теряли время на звонки, департамент здравоохранения обратился к жителям с просьбой при невысокой температуре идти в поликлинику без записи - их примет дежурный врач.

Это относится к пациентам, температура у которых до 38 градусов. Как "РГ" уже сообщала, начиная с минувшей пятницы во всех московских поликлиниках увеличено количество дежурных врачей. Работают они с 8.00 до 20.00 без выходных. "Все пациенты с ОРВИ будут приняты в день обращения", - подчеркивается в СМС, разосланным всем горожанам в эти дни.