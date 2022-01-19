Рынок компьютерного зрения растет огромными темпами. При этом увеличивается не только количество внедряемых систем, но и направления их использования. Системы компьютерного зрения (Computer Vision - CV) позволяют распознавать и анализировать изображения, полученные с помощью фото- или видеокамер.

Электронное око заметит малейшую техническую неисправность и даст сигнал тревоги. Фото: Photoxpress

Для этого используется специальное программное обеспечение. В прошлом году Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ включил CV в список 15 наиболее значимых цифровых технологий в мировой и российской промышленности.

Мировой рынок таких систем оценивается в 14 миллиардов долларов, и, по прогнозам, за два года он должен как минимум удвоиться, сообщил "РГ" руководитель направления "Робототехника и искусственный интеллект" Кластера информационных технологий Фонда "Сколково" Павел Кривозубов. "Система машинного зрения - это, пожалуй, одна из самых часто применяемых в мире технологий из всех областей искусственного интеллекта", - пояснил он.

Спрос на подобные системы быстро растет и в нашей стране. Если в 2019 году объем российского рынка компьютерного зрения оценивался в 8 миллиардов рублей, то к концу 2023 года он может достигнуть 38 миллиардов. Согласно опросу TAdviser, самыми перспективными отраслями для CV считаются видеонаблюдение и безопасность - их назвали 28 процентов респондентов. Столько же у медицины и здравоохранения. Далее следуют транспорт и производственный сектор - по 16 процентов. На видеоаналитику самый большой спрос (17 процентов заявок) у туристического сектора, сферы культуры и досуга. В лидерах также промышленность, строительство и коммерческая недвижимость (11-15 процентов), рассказал директор по продуктам компании NtechLab Денис Гришин.

"При этом меняются потребности и государства, и бизнеса. Например, компании отходят от идей контроля и безопасности и больше фокусируются на обслуживании клиентов. А государство стремится развивать "умные города", - отметил он. - Например, 25 процентов от общего количества запросов касается распознавания силуэтов для подсчета нагрузки культурных, социальных, спортивных и транспортных объектов".

Технологии компьютерного зрения сейчас не игрушка: они решают самые серьезные задачи

Одно из наиболее популярных направлений у бизнеса, по данным NtechLab, - терминалы самообслуживания (рост запросов на 580 процентов в 2021 году). Ими интересуются транспорт, рестораны, гостиницы, банки и особенно розничная торговля, которой требуется возможность оплаты товаров по лицу и приобретения табачной и алкогольной продукции без предъявления документов, если покупатель ранее подтвердил свои данные.

Использование систем компьютерного зрения на транспорте ведет к тому, что он в итоге сможет обходиться без водителей. К примеру, уже в этом году в некоторых городах России заработают беспилотные такси. В скором времени работающая без человека техника может появиться и на полях. В октябре 2021 года Петербургский тракторный завод и разработчик систем искусственного интеллекта для сельхозтехники компания Cognitive Pilot договорились о начале производства пробных промышленных партий беспилотной версии трактора "Кировец" К-7М. По предварительным расчетам, система автопилотирования позволит увеличить производительность техники на 15-20 процентов и сэкономить на ремонте 70-80 процентов.

38 миллиардов рублей может составить российский рынок компьютерного зрения в 2023 году

Одна из главных тенденций на российском рынке компьютерных систем - внедрение их в промышленность для контроля и автоматизации технологических процессов, сообщил доцент кафедры автоматики и процессов управления СПбГЭТУ "ЛЭТИ" Дмитрий Каплун. Компьютерное зрение, по его словам, позволяет ускорять производственный процесс, снижать затраты на персонал и оборудование, а также влияние человеческого фактора.

В прошлом году Объединенная двигателестроительная корпорация, входящая в состав Госкорпорации "Ростех", начала внедрять технологию компьютерного зрения на своем производстве. С ее помощью контролируется качество лопаток турбины нового авиадвигателя ПД-8. В компании отмечают, что цифровые технологии позволят существенно сократить время производства двигателя.

Другие сферы применения систем компьютерного зрения - пищевая, тяжелая промышленности, фармацевтика, электроника, перечислил технический директор компании "Системы компьютерного зрения" (входит в группу ЛАНИТ) Михаил Смирнов. "Мы разрабатываем такие решения для автомобильной и лесной промышленности, для строительства, - отметил он. - Один из проектов - система распознавания складских запасов любых типов, использующая компьютерное зрение и искусственный интеллект. С ее помощью можно измерить параметры штабелей леса, коробок с продукцией, расположенных в кузове грузовика. Первые запуски платформы показали, что она работает с точностью до 97 процентов".

Сейчас технологии компьютерного зрения решают самые серьезные задачи, отметил ведущий научный сотрудник Лаборатории алгоритмов и технологий анализа сетевых структур НИУ ВШЭ Андрей Савченко. "Это касается и промышленного производства, и других сфер. Я работал, например, с системами, которые анализировали изображения газопроводов и следили, чтобы не было повреждений в сейсмически опасных местах. Или с системами, следящими за животными на фермах, - отметил он. - Если говорить о перспективах, думаю, что эти технологии будут все активнее использоваться в мобильных устройствах. Будет развиваться анализ эмоций людей, например при просмотре рекламы, и многое другое".