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19.01.2022 20:33
Рубрика: В мире

В Сирии 12 бойцов ранены в результате взрыва автобуса внутренних сил САР

Текст: Диана Ковалева

В Сирии на самодельном взрывном устройстве подорвался автобус со служащими внутренних сил страны. Это произошло на трассе Дамаск - Дераа. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в органах безопасности САР, 12 бойцов получили ранения.

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"Автобус с бойцами подразделения "поддержания порядка", работающих на пограничном КПП Насиб на границе с Иорданией, подорвался на взрывном устройстве во время движения в направлении Дамаска после окончания смены. Ранения получили 12 сотрудников", - приводит агентство слова источника.

Сообщается также, что неизвестные установили взрывное устройство на отрезке трассы между поселениями Гария Гхарбия и Хорбет Гхазаль на трассе Дамаск-Дераа рядом с заправочной "Раджем". Оно взорвалось после того, как автобус проехал мимо него в десяти метрах.

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