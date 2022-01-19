В Совфеде предложили обучать студентов специальным цифровым навыкам

В государственные стандарты высшего образования могут включить требование по обучению студентов специализированным компьютерным навыкам, которые необходимы в профессии. С такой инициативой выступила первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова.

"Во все разрабатываемые федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования должны быть включены требования по подготовке студентов к применению специализированных компьютерных технологий, необходимых в их будущей профессиональной деятельности", - сказала Рукавишникова ТАСС.

Сейчас образовательные стандарты содержат положения о необходимости развития компьютерной грамотности и изучения информационных технологий в целом, но сенатор считает, что этого уже недостаточно.

"В наши дни практически каждая профессия имеет свое цифровое наполнение, поэтому все образовательные дисциплины должны содержать изучение соответствующего цифрового контента", - подчеркнула она.

По мнению Рукавишниковой, относительно каждой образовательной дисциплины необходимо пересмотреть программу преподавания, введя занятия, которые должны быть направлены на серьезное изучение компьютерных приложений.

"Для этого необходимо разрабатывать и проводить регулярные курсы переподготовки ведущих профессиональные дисциплины преподавателей, так как не все они владеют необходимыми компьютерными знаниями", - добавила законодатель.