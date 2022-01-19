Видео: гранатометы NLAW испытывали на Т-72 без динамической защиты

Наряду с американскими противотанковыми комплексами третьего поколения Javelin в украинскую армию, возможно, начнут поступать реактивные гранатометы NLAW.

В настоящее время в социальных сетях обсуждаются характеристики и боевые возможности этого оружия по сравнению с уже известными РПГ или ПТРК, а также их достоинства и недостатки

В интернете есть видесюжеты с полигонов, где в свое время испытывались эти разработанные более десяти лет назад средства поражения бронетехники.

Видно, что ходе проводившихся в разное время года тестов в качестве мишеней использовались закупленные в ФРГ списанные основные боевые танки Т-72М и Т-72М1, находившиеся на вооружении Национальной народной армии ГДР.

В NLAW смонтированы боевые части, которые оптимизированы на поражение целей в самую уязвимую их часть - в крышу.

Для точного наведения имеется инерциальная система управления, рассчитывающая параметры перемещения объекта атаки, а также магнитные и оптические датчики. Дальность стрельбы - 800 метров, масса - 12,5 килограмма.

Хотя утверждается, что такие гранатометы могут легко уничтожать движущегося противника, в упомянутых выше роликах "семьдесят вторые" стоят как вкопанные, а не интенсивно маневрируют, не прикрываются аэрозольными завесами, к тому же на них отсутствует динамическая защита и противокумулятивные экраны, которые, возможно, существенно снизят бронепробиваемость.

То, что хорошо смотрится в рекламных роликах, часто не демонстрирует заявленных характеристик в реальной обстановке. Так, например, на недавних учениях ВСУ попытка опробовать ПТРК Javelin на макете танка показала очень сомнительные результаты.