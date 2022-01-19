Дело в "гормоне сытости": ученые нашли возможного "виновника" ожирения

Причиной ожирения может стать резистентность организма к "гормону сытости", лептину. К такому выводу пришли ученые из Мичиганского университета в ходе экспериментов над мышами.

Лептин - это пептидный гормон, который регулирует энергетический обмен и отвечает за чувство насыщения организма. Как следует из публикации в журнале Nature Metabolism, ученые выяснили, что при ожирении, которое вызвано перееданием, уровень циркулирующего лептина в организме также повышается.

Однако, несмотря на большую концентрацию "гормона сытости", он не действует на организм и ученые говорят о формировании устойчивости к действию лептина.

В ходе эксперимента ученые перекармливали мышей, и у них со временем формировалась резистентность к лептину. Тогда ученые вводили грызунам вещества, которые вновь заставляли организм реагировать на гормон.

Когда устойчивость к действию лептина проходила, то поведение подопытных животных значительно менялось. Мыши начинали меньше потреблять пищи, кроме того, у них улучшался системный гомеостаз глюкозы, уменьшался стеатоз (количество жировой ткани) в печени, да и в целом мыши худели. Те грызуны, у которых восстанавливалась реакция на лептин, за несколько недель потеряли четверть от массы тела, в то время как у их сородичей из контрольной группы избыточный вес оставался.

Ученые считают, что благодаря выявленному ими принципу, возможно создать лекарства от ожирения нового поколения. Однако для этого требуется целый ряд дополнительных исследований, ведь вещества, которые стимулировали восприятие лептина организмом грызунов, могут оказаться токсичными для человека.