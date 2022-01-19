Новости

Власти допускают изменения в закон о торговле для сдерживания роста цен 21:21
СМИ: В Саудовской Аравии женщина родила пять пар близнецов 20:55
РФ призывает главу ГА ООН созвать брифинг об обеспечении работы организации 20:49
Гинер прокомментировал скандальный ролик ЦСКА 20:41
В Госдуме посоветовали пожилым надевать две маски из-за "омикрона" 20:39
"Яндекс" заключил с ФАС мировое соглашение по антимонопольному делу 20:38
В Сирии 12 бойцов ранены в результате взрыва автобуса внутренних сил САР 20:33
Билл Гейтс заявил о возможных пандемиях страшнее нынешней 20:26
Джокович купил компанию, разрабатывающую лекарство от коронавируса 20:23
Умер митрополит, вернувший икону Тихвинской Богоматери из США в Россию 20:22
Семак рассказал о ситуации с отпуском Дзюбы после матча с "Челси" 19:57
Антон Шипулин и другие звезды биатлона проведут гонку в Лужниках 19:46
Цена на никель обновила максимум с 2011 года 19:44
ЦСКА отстранил от работы создателей скандального ролика с Языджи 19:08
В Алма-Аты задержали преступников, грабивших дома горожан во время беспорядков 19:08
Песков объяснил рассадку на встрече Путина и Раиси 18:58
У сериала по "Властелину колец" появились тизер и официальное название 18:46
Песков не подтвердил предложение провести саммит Россия-Украина в Израиле 18:44
На Москву надвигается циклон "Ида" 18:37
Секс-символ 60-х, актриса Иветт Мимо найдена мертвой 18:36
СК попросит ареста для главврача "Матросской Тишины" Александра Кравченко 18:09
В Петербурге классы будут отправлять на дистант даже при одном заболевшем 18:06
Правительство Молдавии одобрило введение режима ЧП из-за газового кризиса 18:05
ЦСКА удалил скандальный пост о "переговорах" с Языджи 18:02
37-летний актер Гаспар Ульель насмерть разбился на горнолыжном курорте 17:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ВС РФ объяснил, как делить завещанное имущество при разногласиях наследников
ВС РФ объяснил, как делить завещанное имущество при разногласиях наследников
В России могут появиться первые деревянные многоэтажки
В России могут появиться первые деревянные многоэтажки
Праздник Крещения Господня: как обращаться со святой водой
Праздник Крещения Господня: как обращаться со святой водой
19.01.2022 21:21
Рубрика: Экономика

Власти допускают изменения в закон о торговле для сдерживания роста цен

Текст: Татьяна Карабут

Первый заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут на совещании в Минпромторге 19 января предложила внести "точечные корректировки" в закон о торговле, если проблемы во взаимоотношениях производителей, поставщиков и торговли "никак не будут решаться". Речь, очевидно, шла прежде всего о взаимоотношениях производителей продуктов питания и крупных торговых сетей, которые в последнее время все чаще не могут договориться о ценах на продукцию. Однако в Минпромторге считают, что вносить эти изменения преждевременно. Об этом "РГ" рассказал статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

Фото: Кирилл Брага/ РИА Новости
Крупнейшие ретейлеры согласились ограничить наценки на продукты

"На совещании никаких конкретных кейсов с критикой работы торговых сетей озвучено не было. А независимые эксперты, которые работают в рамках Кодекса добросовестных практик, подтвердили на совещании, что все спорные вопросы - как правило, это претензии поставщиков к крупным и средним сетям - участницам этого Кодекса - решаются оперативно и мирным путем. К тому же надо помнить, что не все поставщики и производители подписались под этим Кодексом, но при этом требуют его соблюдения в отношении себя от сетей-участниц Кодекса. Это не совсем правильно и логично, поэтому мы еще раз призываем всех желающих производителей под этим Кодексом подписаться", - пояснил Евтухов.

По его мнению, спорные ситуации, возникающие между производителями и ретейлом, - вовсе не системная проблема, а разовая история. Тем не менее, участники совещания договорились с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) и экспертами из Комиссии по конфликтным ситуациям в рамках Кодекса добросовестных практик разобрать отдельные претензии производителей продовольствия к торговым сетям, чтобы вынести решения, устраивающие все стороны.

Экономика Товары и цены Правительство Минпромторг Цены на продукты

Главное сегодня

"Яндекс" заключил с ФАС мировое соглашение по антимонопольному делу
Сенатор: Пенсионеры получат выплаты с индексацией на 8,6% уже в феврале
Правительство Молдавии одобрило введение режима ЧП из-за газового кризиса
Великобритания отменила ношение масок
Суд Киева отпустил Порошенко под личное обязательство по делу о госизмене
Какие изменения ждут российских пенсионеров в 2022 году
Юрист рассказала, за какие вещи на балконе можно получить штраф