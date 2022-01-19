Власти допускают изменения в закон о торговле для сдерживания роста цен

Первый заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут на совещании в Минпромторге 19 января предложила внести "точечные корректировки" в закон о торговле, если проблемы во взаимоотношениях производителей, поставщиков и торговли "никак не будут решаться". Речь, очевидно, шла прежде всего о взаимоотношениях производителей продуктов питания и крупных торговых сетей, которые в последнее время все чаще не могут договориться о ценах на продукцию. Однако в Минпромторге считают, что вносить эти изменения преждевременно. Об этом "РГ" рассказал статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

"На совещании никаких конкретных кейсов с критикой работы торговых сетей озвучено не было. А независимые эксперты, которые работают в рамках Кодекса добросовестных практик, подтвердили на совещании, что все спорные вопросы - как правило, это претензии поставщиков к крупным и средним сетям - участницам этого Кодекса - решаются оперативно и мирным путем. К тому же надо помнить, что не все поставщики и производители подписались под этим Кодексом, но при этом требуют его соблюдения в отношении себя от сетей-участниц Кодекса. Это не совсем правильно и логично, поэтому мы еще раз призываем всех желающих производителей под этим Кодексом подписаться", - пояснил Евтухов.

По его мнению, спорные ситуации, возникающие между производителями и ретейлом, - вовсе не системная проблема, а разовая история. Тем не менее, участники совещания договорились с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) и экспертами из Комиссии по конфликтным ситуациям в рамках Кодекса добросовестных практик разобрать отдельные претензии производителей продовольствия к торговым сетям, чтобы вынести решения, устраивающие все стороны.