Возможен ли в России эксперимент с 4-дневной рабочей неделей, как в Британии

Около 30 британских компаний сократят рабочую неделю до четырех дней на следующие полгода. В России идею активно обсуждали три года назад, но она так и осталась идеей. Следом началась пандемия, когда закрывалась сфера услуг, а сотрудники компаний ушли на "удаленку". Эксперты не уверены, что наши работодатели и сегодня готовы к подобным экспериментам. Ведь последствия для экономики могут быть неоднозначными. Люди начнут брать подработки, но без официального трудоустройства. А это всколыхнет "теневую занятость".

Шахматка служебного расписания меняет форму: теперь сотрудники могут сами раздвинуть пределы клетки своего графика так, как им удобно. Но должностные обязанности никто не отменяет. Фото: Максим Шеметов/ ТАСС

В Великобритании эксперимент проводит организация 4 Day Week Global совместно с аналитическим центром Autonomy, учеными Оксфордского и Кембриджского университетов, а также Бостонского колледжа. По плану сотрудники компаний-участников будут работать с сохранением прежней заработной платы по "модели 100:80:100", которая подразумевает стопроцентную оплату за 80% рабочего времени в обмен на обязательство поддерживать 100% производительности труда.

Эксперимент пройдет параллельно с аналогичными проектами в Ирландии, США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии, отмечается на сайте 4 Day Week Global. Ассоциация обещает помощь в организации четырехдневной рабочей недели: компании получат доступ к системе подготовки к переходу на новый режим, экспертам и инструкциям.

Кроме того, по каждой фирме исследователи будут вести подробную статистику изменений продуктивности, а сами участники смогут постоянно поддерживать контакт друг с другом, чтобы обмениваться опытом.

Предполагается, что если сотрудники будут работать четыре дня в неделю, то они будут дольше отдыхать и, как следствие, испытывать меньше стресса и подходить к работе с большим рвением. Продуктивность при таком сценарии должна либо остаться на прежнем уровне, либо вырасти.

Напомним, что идея уменьшить продолжительность рабочей недели с пяти до четырех дней обсуждалась в России в 2019 году, после того, как об этом заявил тогдашний премьер-министр Дмитрий Медведев. Тогда он поручил минтруду проработать этот вопрос. Минтруд идею оценил. К положительным моментам сокращения рабочей недели, так же, как и британские экспериментаторы, он отнес возможность более гармонично сочетать работу и семейные обязанности, заниматься спортом, отдыхать, посещать культурные мероприятия, развиваться - личностно и профессионально. Соответственно, должна повышаться и эффективность труда, так как люди смогут овладевать новыми знаниями и навыками и меньше уставать. А на свежую голову работается легче. Но смогут ли люди за более короткое время производить столько же продукции, как и прежде, - вопрос. Зарплату же им придется платить прежнюю. Производители в такой ситуации будут повышать стоимость продукции.

Процесс сокращения времени на труд - глобальный и закономерный. Многие процессы переходят "в цифру", и на них просто не нужно тратить столько времени, когда они выполнялись механически. Так, в XIX веке рабочий день на фабриках мог продолжаться 12 часов с одним выходным в неделю. В 1930-е в Советском Союзе существовала шестидневная рабочая неделя с одним выходным. Сегодня в мире есть довольно много стран, где максимальная продолжительность рабочей недели меньше, чем российские 40 часов, - это Франция, Германия, Ирландия и ряд других государств.

В мире есть ряд стран, где максимальная продолжительность рабочей недели меньше, чем российские 40 часов

В Исландии в 2015-2019 годах проводили эксперимент по сокращению рабочего времени при участии Городского совета Рейкьявика и национального правительства. Проект затронул более 2500 работников - около одного процента всего работающего населения страны - в совершенно разных организациях: учреждениях дошкольной подготовки и социальных услуг, больницах, офисах и так далее. Как отмечает BBC, эксперимент имел колоссальный успех, из-за чего многие профсоюзы пересмотрели рабочие графики, а 86% работающих исландцев либо стали работать меньше за ту же плату, либо получили право перейти на такой режим. Сотрудники компаний, принявших участие в инициативе, сообщили, что действительно стали меньше испытывать стресс и страх выгорания, а их здоровье и баланс между работой и личной жизнью улучшились. Кроме того, они стали больше проводить времени с семьей, заниматься хобби и домашними делами.

В 2019 году японское подразделение компании Microsoft Japan провела аналогичный эксперимент для 2300 своих сотрудников. В результате их продуктивность выросла на 40%, они стали брать меньше отгулов, а все рабочие встречи проходили более эффективно. Девять из десяти работников компании заявили, что хотели бы продолжить трудиться по такой схеме. Эксперимент также показал, что новый график позволяет снизить расходы электроэнергии на 23%, а бумаги - на 59%.

Новозеландское подразделение компании Unilever в декабре 2020 года объявило, что в течение последующих 12 месяцев 81 ее сотрудник будет работать четыре дня в неделю, а зарплату получать как за пять. По итогам эксперимента, который должен был закончиться в минувшем декабре, фирма намерена решить, стоит ли перевести на новый график всех ее сотрудников в мире.

А американская компания Bolt, занимающаяся электронной торговлей, совсем недавно окончательно перевела своих сотрудников на график 4-3. Предварительно фирма три месяца тестировала эту схему, и результаты оказались впечатляющими: производительность возросла, работа стала более оптимизированной, и сотрудники остались довольны. 94% работников и 91% менеджеров заявили, что хотят сохранить новый график. 84% персонала признали, что стали более продуктивными, столько же сообщили об улучшении баланса между работой и личной жизнью, а 86% заявили, что более эффективно использовали свое время. По словам главы компании Райана Бреслоу, главная идея перехода на четырехдневку заключается не в том, чтобы рабочих часов стало больше, а в том, чтобы люди работали эффективнее и были более сосредоточены на своем деле, передает телеканал CNBC.

Российские эксперты и работодатели с большой осторожностью относятся к таким нововведениям. Как считает кандидат экономических наук, доцент департамента логистики и маркетинга Финансового университета при правительстве РФ Ольга Жильцова, россияне довольно трудолюбивы, но зачастую склонны растягивать многие процессы во времени. "Сейчас же, за два года пандемии, локдаунов, закрытия целых сфер, люди просто истосковались по работе. Если принудительно ввести сокращение до четырехдневной недели, то оптимистический прогноз - сотрудники будут искать подработку в освободившийся выходной день. Пессимистический прогноз неутешителен, особенно в сегментах низкого дохода: люди начнут проводить время за "бутылкой вина", что приведет к повышению криминогенной обстановки в стране и большому количеству травм людей в нетрезвом состоянии. Оба прогноза для экономики страны невыгодны, так как с подработок, как правило, люди не платят налоги, а второй случай будет напрягать и без того перегруженную медицину", - отмечает Жильцова.

То, что россияне жаждут работать, в какой-то мере подтверждают и опросы общественного мнения. Так, из опроса SuperJob, проведенного летом 2021 года, следует, что изменения продолжительности трудовой недели поддерживают 39% россиян. При этом еще в июне 2019 года число сторонников "четырехдневки" составляло 49%, в октябре 2020-го - 40%, а в феврале 2021-го - 48%. Тогда же и министр труда Антон Котяков отмечал, что минтруд в данной ситуации не видит предпосылок для перехода россиян на четырехдневную рабочую неделю. По словам министра, намного актуальнее сейчас стоит вопрос об удаленной работе, которая все активнее внедряется в повседневную жизнь. "Удаленная занятость, режим фриланса и возможности работать за рамками офиса это своего рода альтернатива", - уточнял министр.

"Российские работодатели в целом более консервативны, чем их западные коллеги. Если мы говорим о сервисных отраслях, таких как коммуникационный консалтинг, например, то здесь рабочие процессы во многом "зеркалят" своих клиентов. А это значит, что пока клиент не перейдет на четырехдневную рабочую неделю, сервис тоже этого не сделает. Но сейчас компании в целом сосредоточены на отработке антикризисных кейсов, и переход на четырехдневную неделю только усложнит и так не лучшее положение малого и среднего бизнеса. Компании не готовы платить столько же за меньшую вовлеченность и сокращенные рабочие часы", - уверен директор по персоналу агентства КРОС Дмитрий Дударев.

По его мнению, в перспективе такие эксперименты возможны в сферах, где не так критичны графики сменности. "В меньшей степени это будет интересно сервису и производству, где принцип формирования рабочих графиков и так не сильно привязан к пятидневной рабочей неделе. В творческих отраслях график работы вообще не играет решающую роль, и люди сами регулируют свою нагрузку. Я думаю, если такой эксперимент в будущем и состоится у нас, то бизнес должен будет сам выбрать формат работы, а переход должен быть плавным и возможно касаться только определенных категорий сотрудников внутри организаций. Кроме того, возможно, сложится ситуация, когда сам рынок начнет диктовать такие условия. Если рынок сформирует потребность в четырехдневной рабочей неделе, сферы сами начнут адаптацию к новым изменениям", - уточнил Дударев.

А президент ООО "Меркатор Холдинг" Александр Белогорцев добавил, что для кардинального сокращения трудовой нагрузки требуется качественное повышение автоматизации рабочих процессов и одновременно - повышение числа высококлассных специалистов (как для промышленности, так и для IT). Но и в той, и в другой сфере сейчас наблюдается дефицит кадров: так обстоят дела и в России, и во всем остальном мире, считает он.

По мнению Белогорцева, пока необходимо сосредоточиться на том, чтобы создавать комфортные условия труда для сотрудников. Тогда они будут меньше уставать, эффективность труда повысится. "Целесообразнее не копировать чужой опыт, а работать над тем, чтобы именно условия труда были иными, над повышением ответственности работодателя перед своими сотрудниками", - считает представитель бизнеса.