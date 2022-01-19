Эпидемиолог: В РФ "омикрон" может вести себя иначе, чем в других странах

Большинство пациентов переносят заболевание, вызванное "омикрон"-штаммом, в легкой форме, о чем свидетельствуют данные медиков других стран. Однако нельзя несерьезно относиться к этому варианту коронавируса, предупредила заместитель директора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

Она не исключила, что в России у "омикрона" могут появиться новые особенности. "На территории нашей страны другие климатические условия, может быть другая симптоматика, поскольку и генетические особенности у населения есть, и особенности питания могут влиять", - рассказала эксперт в интервью радио Sputnik. Врач напомнила, что "омикрон" еще не изучен, но есть большая вероятность, что в некоторых группах, особенно среди тех, кто имеет определенные хронические заболевания, может быть и тяжелое течение заболевания.

"Омикрон"-штамм коронавируса очень заразен, поэтому россиянам следует подготовиться к его распространению, считает эксперт. По предварительным данным, этот вариант распространяется в первую очередь среди невакцинированных, поэтому нужно сделать прививку от COVID-19 тем, кто еще не привит, подчеркнула Руженцова.

Также важно соблюдать социальную дистанцию, избегать мест скопления людей, носить маски, использовать дезинфицирующие средства и не забывать о других мерах, рекомендованных Роспотребнадзором.