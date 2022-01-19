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19.01.2022 18:15
Рубрика: Власть

Все российские военные вернулись после выполнения задач в Казахстане

Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск № 12(8660)
Из Казахстана в Россию прилетели еще четыре военно-транспортных борта с нашими миротворцами. Эти рейсы были завершающими в операции ОДКБ по восстановлению мира и спокойствия в центральноазиатской республике.
Командовал Коллективными миротворческими силами ОДКБ в Казахстане генерал Андрей Сердюков. Республику он покинул в числе последних. Фото: Минобороны РФ Командовал Коллективными миротворческими силами ОДКБ в Казахстане генерал Андрей Сердюков. Республику он покинул в числе последних. Фото: Минобороны РФ
Командовал Коллективными миротворческими силами ОДКБ в Казахстане генерал Андрей Сердюков. Республику он покинул в числе последних. Фото: Минобороны РФ

После выполнения поставленных задач домой вернулись не только все солдаты и офицеры Коллективных миротворческих сил ОДКБ, но и руководители операции во главе с командующим Воздушно-десантными войсками России генерал-полковником Андреем Сердюковым. Как принято у военных, он покинул Казахстан в числе последних. И как когда-то в ситуации с Афганистаном вполне мог вслед за Борисом Громовым сказать: "В Казахстане не осталось ни одного российского миротворца". Это было бы отличным ответом тем злопыхателям с Запада, кто совсем недавно утверждал: Россия не затем отправила своих солдат в Казахстан, чтобы их оттуда выводить.

Фото: Минобороны РФ
Генсек ОДКБ: Потерь при проведении миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане нет

Но на церемонии перед вылетом на родину Андрей Сердюков ограничился коротким: "Миротворческая операция, проводимая в соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ на территории Республики Казахстан, завершена". И добавил, что со своими задачами миротворцы Армении, Беларуси, Киргизии, России и Таджикистна справились. За все время пребывания в Казахстане в отношении их не было допущено ни одной провокации.

Российский посол в Казахстане Алексей Бородавкин оказался щедрее на оценку того, что сделали военные ОДКБ в целом и РФ в частности. По его словам, в ходе развертывания и проведения операции миротворческие подразделения России проявили исключительную оперативность и высочайшую эффективность. Они скоординированно действовали совместно с казахстанскими военнослужащими и силовиками, продемонстрировали слаженность и высокую результативность боевой работы.

"Нашим недругам придется как следует запомнить, что если они попытаются укусить Россию и наших союзников, то останутся без зубов", - сказал Бородавкин.

На самом деле миротворческая операция ОДКБ в Казахстане заслуживает изучения в военных вузах. Причем не только российских. Даже генералы США признали: организована и проведена она была безупречно. Быстро перебросить на большое расстояние более 2 тысяч солдат и офицеров и 250 единиц техники, взять под охрану десятки важнейших объектов на территории огромной страны и так же четко завершить операцию возвращением людей и техники в места постоянной дислокации, - такое американским военным, судя по их позорному выводу из Афганистана, действительно не под силу.

А вот что вчера рассказали о завершившейся операции в Минобороны России. По данным ведомства, всего с 6 по 19 января наши военно-транспортные самолеты Ил-76 и Ан-124 выполнили для переброски миротворцев и техники в Казахстан и возвращения их домой 212 рейсов. Более двух десятков своих бортов военные задействовали для вывоза, а фактически эвакуации из страны свыше 2,2 тысячи российских и иностранных граждан.

Сюда надо приплюсовать рейсы транспортников с миротворцами других стран ОДКБ в Ереван, Душанбе и Минск.

Власть Безопасность Армия Массовые беспорядки в Казахстане

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