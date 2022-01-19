За продажу армии продукции по завышенной цене осуждены производитель и приемщик

В среду, 19 января, достаточно суровым приговором закончился суд над бывшим начальником одного из военных представительств минобороны подполковником запаса Анатолием Заливиным и бывшим управляющим директором АО "Научно-исследовательский институт электронных приборов" Амиром Алямовым.

Махинации этих двух граждан с гособоронзаказом обошлись им очень дорого. В прямом и переносном смысле.

Занимался расследованием СК по Центральному военному округу. Там Заливина обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями, "повлекшем тяжкие последствия", и в получении взятки в особо крупном размере. А Алямова обвинили в пособничестве злоупотреблению должностными полномочиями и в даче взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, с которой согласился суд, Алямов несколько лет при исполнении государственного оборонного заказа организовывал завышение себестоимости продукции, которую производил руководимый им НИИ. В СК сказали, что делалось это "путем необоснованного включения затрат". Прекрасно понимая, что Заливин это обязательно увидит, Алямов уговорил его закрыть глаза. За деньги.

Следствие назвало сумму взяток подполковнику - больше 2,3 миллиона рублей. И в результате его сговорчивости стоимость продукции для армии была завышена на 61 миллион рублей. Во время суда и следствия Заливиным и Алямовым добровольно был возмещен ущерб государству на 1 миллион 300 тысяч рублей. Но в приговоре суда сказано, что удовлетворен гражданский иск о взыскании с них солидарно 59,8 миллиона рублей "в счет возмещения имущественного вреда".

Махинации этих двух граждан с государственным оборонным заказом обошлись им очень дорого. В прямом и переносном смысле

Для обеспечения иска у Заливина арестован гараж и автомобиль "Мицубиси Паджеро". У Алямова автомобиль "Тойота Лэнд Крузер 200", участок площадью 1 га, дом площадью 330 кв. м, облигации федерального займа Минфина России на сумму более 16 миллионов рублей, а также деньги - больше 33 тысяч долларов.

Приговором Новосибирского гарнизонного военного суда Заливину назначено 5 лет в исправительной колонии строгого режима. Он лишен воинского звания "подполковник запаса" и права занимать должности, "связанные с осуществлением организационно-распорядительных полномочий на государственной службе и в органах местного самоуправления" на 4 года. Алямов проведет в колонии строго режима больше - 6 лет. Он также лишен права работать на государственной службе и в органах местного самоуправления следующие 5 лет. И еще осужденный лишен государственной награды - медали ордена "За заслуги перед Отечеством" 2 степени.