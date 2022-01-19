За рекламу сайтов мошенников предложено наказывать интернет-поисковики

Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) предложили ввести финансовую и уголовную ответственность для интернет-корпораций, чьи ресурсы размещают рекламу сайтов, намеренно созданных аферистами для обмана пользователей.

"По итогам проведенного мониторинга наши эксперты готовят обращение к правительству с предложением приравнять распространение вредоносных ссылок в рекламной выдаче к распространению запрещенного контента и назначить за эту деятельность оборотные штрафы", - цитирует РИА Новости руководителя проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгению Лазареву.

В мае 2021 года ОНФ запустил платформу "Мошеловка" по выявлению в Сети мошенников и борьбе с ними. Эксперты проекта вместе с волонтерами обрабатывают поступающие от граждан обращения, систематизируют их, а затем передают в Центробанк, МВД, прокуратуру и другие профильные надзорные ведомства.

Наиболее серьезные претензии у экспертов проекта "Мошеловка" накопились к рекламе в российском сегменте поисковика Google. Выяснилось, что на этом сайте содержится огромное число вредоносных ссылок, часть из которых ведет на поддельные сайты банков и их личные кабинеты. Кроме того, эксперты обнаружили в рекламе, размещенной в поисковике, ссылки на фейковые финансовые организации и другие поддельные ресурсы, а также на зараженные веб-адреса. Точное количество вредоносных ссылок в российском сегменте рекламного сервиса Google установить не удалось. Эксперты предполагают, что счет идет на тысячи. Все ссылки оперативно передаются в Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Центробанка и их тут же блокируют. Однако на следующий день в "Мошеловку" поступают новые жалобы на ту же самую рекламу, но с обновленными адресами фишинговых ссылок.

Большинство вредоносных ссылок зарегистрировано не в российском сегменте интернета. "Это создает препятствия для защиты пользователей, расследования случаев заражения или кражи данных. А о возврате потерь речи вообще не идет", - рассказала руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева, добавив, что не должно иметь значения, в какой юрисдикции находится сервис.

Необходимо ввести принцип "защищай или плати", чтобы возмещать потери за бездействие

"В России, на наш взгляд, это хорошо понимают. Отличный пример тому - маркирование ссылок "Яндексом" и самостоятельная блокировка нашими поисковиками вредоносных страниц в своей выдаче. Нам понятна система работы Google, но мы не можем не замечать запредельного количества фишинга, распространяемого его рекламным сервисом, и катастрофического ущерба наших граждан от такой рекламы", - заявила эксперт.

Замруководителя исполкома ОНФ Сергей Горбунов считает, что крупные интернет-корпорации должны нести уголовную и финансовую ответственность за такой контент. "Реклама мошеннических сайтов постоянно появляется в Google и Meta (бывший Facebook. - Прим. "РГ"), но компании ничего не делают для решения этой проблемы. Мы считаем необходимым ввести для них принцип "защищай или плати". Они должны возмещать потери пользователей, оплачивая свое бездействие", - заявил Горбунов.