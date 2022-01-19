Видео: У Большого Барьерного рифа заметили редкого радужного осьминога

Осьминог вида тремоктопус был замечен у берегов острова Леди Эллиот морским биологом, фотографом и видеографом из Квинсленда.

Как отметила Джасинта Шеколтон, которая выложила редкие фото и видео, это фиолетовый тремокоптус или осьминог-одеяло. Представители этого вида всю жизнь проводят в открытом океане, поэтому встречаются людям очень редко. Например, первого самца тремокоптуса заметили только в 2002 году. В водах у Леди Эллиот радужного осьминога встречали до этого всего три раза.

В объектив исследовательницы попала самка тремоктопуса. Различия у представилей разных полов этого вида очень заметные. Самки обычно вырастают до двух метров, а самцы - максимум до 2,4 сантиметров. У самок есть четыре удлиненных щупальца, между которыми натянута полупрозрачная перепонка. Расцветка представительниц вида яркая и переливающаяся, что доказывают кадры новые кадры.