"Золотой орел" назвал претендентов на премию

Национальная Академия кинематографических искусств и наук России назвала номинантов на ежегодную престижную премию "Золотой орел".

В номинации "Лучший фильм" представлены картины "Уроки фарси", "Капитан Волконогов бежал", "Огонь", "Серебряные коньки", "Иван Денисович".

Историю для белорусско-российской ленты "Уроки фарси" придумал Тимур Бекмамбетов, для этого он даже отправился в Беларусь на выбор подходящей натуры. Мировая премьера фильма прошла на Берлинском кинофестивале в 2020 году. Снял картину режиссер Вадим Перельман. Практически все натурные съемки картины прошли на площадке "Беларусьфильма" под Смолевичами. Теперь киноплощадку ласково называют "Смолевуд". В массовке участвовали талантливые белорусские артисты.

В числе лучших телевизионных сериалов, претендующих на "Золотого орла", уже громко заявившая о себе "Седьмая симфония". Это искренний и захватывающий рассказ об исполнении в блокадном Ленинграде великой симфонии Дмитрия Шостаковича под руководством дирижера Карла Элиасберга. Карл - уроженец Минска, замечательный музыкант, его роль в фильме исполнил народный артист России Алексей Гуськов. К слову, режиссер ленты Александр Котт является автором успешного кинематографического проекта Союзного государства "Брестская крепость".

Площадку "Беларусьфильма" под Смолевичами ласково называют "Смолевуд"

Среди неигровых фильмов на премию "Золотой орел" претендуют ленты "Байкал. Удивительные приключения Юмы", "Бондарчук. Battle", "Кто тебя победил никто".

Лучшие анимационные фильмы представлены картинами "Аляска", "Конь Юлий и большие скачки", "Кощей. Начало".

По традиции церемония вручения премий "Золотой орел" состоится 28 января этого года в Первом павильоне киноконцерна "Мосфильм".