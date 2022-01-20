140 лет отцу Павлу Флоренскому

21 января по новому стилю 1882 года в местечке Евлах в Азербайджане, входившем в состав Российской империи в качестве Елизаветпольской губернии, в русско-армянской семье родился Павел Александрович Флоренский - будущий священник, богослов, ученый, инженер, изобретатель, журналист, искусствовед, писатель, критик… И это не все творческие сферы, в которых он талантливо проявил себя за свою сравнительно недолгую жизнь.

25 ноября 1937 года особой "тройкой" НКВД он был приговорен к высшей мере наказания и расстрелян в до сих пор не установленном месте. Неизвестно и место его захоронения.

Его называют русским Леонардо да Винчи. Диапазон его интересов с трудом укладывается в сознании. Фото: Репродукция Фотохроники ТАСС

Его называют русским Леонардо да Винчи. Диапазон его интересов был столь широк, что с трудом укладывается в сознании. Множество богословских трудов, среди которых классическое сочинение "Столп и утверждение истины" с попыткой объяснить, почему Божественная справедливость в "лучшем из миров" соглашается с существованием мирового зла - вопрос, волновавший философов и богословов с незапамятных времен. Профессор философии Московской духовной академии и редактор журнала "Богословский вестник", он в то же время являлся преподавателем знаменитой художественной школы ВХУТЕМАС. После революции - ученый секретарь государственной комиссии по охране памятников искусства Троице-Сергиевой лавры, пытавшийся на основе закрытого большевиками монастыря создать "живой музей". И в то же время - инженер, один из разработчиков ленинского плана ГОЭЛРО по электрификации всей страны. Он был обладателем более десятка авторских свидетельств на изобретения в области химии, изучал вопросы электрических полей и диэлектриков. И одновременно написал книгу "Мнимости в геометрии", в которой с помощью математики опроверг теорию Коперника о вращении Земли и других планет вокруг Солнца, доказывая, что это Солнце и другие планеты вращаются вокруг Земли. Уже находясь в заключении в Соловецком лагере, работал на заводе по производству йода и даже сумел запатентовать четыре научные разработки.

После революции, проживая в Сергиевом Посаде, он стал духовником Василия Розанова, провожал его в последний путь и затем описал последние дни его жизни.

На знаменитой картине 1917 года Михаила Нестерова "Философы" изображены двое, кто, по мнению великого художника, олицетворяет философскую мысль России начала ХХ века. Сергей Булгаков и Павел Флоренский. Оба - священники.

Язык богословских сочинений Павла Флоренского - своеобразный и порой напоминает литературный язык. "Нет слов, которые бы лучше передавали впечатление от ликующей тишины, от беспредельной умиротворенности первохристианского кладбища. Здесь тела лежат, как пшеница под зимним саваном, ожидая, предваряя, пророчествуя нездешнюю, всемирную весну Вечности" ("Философия культа").

Путь отца Павла Флоренского Патриарх Алексий II назвал "примером верного служения Церкви и Отечеству, залогом возможности и необходимости добрых отношений между наукой церковной и светской, залогом согласия веры и разума".

Кстати

В 1998 году в Москве был открыт музей Павла Флоренского.

В 2011 году создан Фонд науки и православной культуры священника Павла Флоренского.

В 2017 году в Сергиевом Посаде был открыт Культурный центр Павла Флоренского.