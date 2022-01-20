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20.01.2022 10:09
Рубрика: Происшествия

Адвокатура предлагает скорректировать правила проведения очных ставок по видео

Текст: Владислав Куликов

Адвокатское сообщество планирует отслеживать применение нового закона, разрешающего следствию проводить очные ставки и опознания в видеорежиме. Об этом сообщил статс-секретарь Федеральной палаты адвокатов Константин Добрынин. Он убежден, что правила должны быть скорректированы. В частности, предлагается прописать, что видеорежим может применяться в случае согласия защиты.

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Напомним, в конце прошлого года были приняты поправки в УПК, прописывающие процедуру видеодопроса свидетелей. Кроме того, разрешено проводить в видеорежиме очные ставки и опознания.

"Сам по себе способ дистанционного допроса свидетеля, специалиста или эксперта по уголовному делу с использованием возможностей надежных каналов связи - прогрессивное законодательное решение, причем даже запоздалое, - сказал Константин Добрынин. - В других видах судопроизводства дистанционные формы используются уже несколько лет, да и участники уголовного судопроизводства в судах тоже могут выступать дистанционно - из помещений другого суда и под наблюдением сотрудника этого самого суда. Ничего кардинально нового здесь нет".

В свою очередь, член Совета ФПА РФ Татьяна Проценко подчеркнула, что проведение дистанционного допроса без ущемления прав подозреваемого или обвиняемого возможно только с согласия стороны защиты. А возможность правильного проведения очной ставки и опознания посредством видеоконференцсвязи вызывает сомнения у адвокатского сообщества.

Как поясняют в ФПА, очная ставка - это одновременный допрос двух лиц, при котором не только следователь задает вопросы участникам, но и участники вправе задать вопросы друг другу. Такое следственное действие проводится с целью устранить противоречия в показаниях разных лиц, и достигается она неким "психологическим воздействием": не каждый может оговорить человека, глядя ему в глаза.

"В этом состоит ценность очной ставки, - поясняет Татьяна Проценко. - Оценивая доказательства, суд с большим доверием относится к показаниям, данным на очной ставке, нежели к показаниям, данным в ходе допроса. Очная ставка, проведенная дистанционно, лишена всех этих нюансов и, по сути, является обычным дистанционным допросом. Вместе с тем суд будет оценивать ее именно как очную ставку".

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Она считает, что, возможно, в каких-то случаях дистанционный способ проведения очной ставки может быть приемлемым для стороны защиты, но тогда проводиться она должна только с согласия обвиняемого и защитника, а не по единоличному решению следователя.

Константин Добрынин отметил, что теперь задача адвокатского сообщества - отслеживать в течение ближайшего времени практику применения новых правил, консолидировать и систематизировать в органах адвокатской корпорации сведения о любых злоупотреблениях и нарушениях и, если они будут, то обратиться в Федеральное Собрание с конкретными предложениями по уточнению принятого закона. В целом статс-секретарь ФПА РФ убежден, что закон должен быть уточнен.

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