Актера Джона Малковича не пустили в отель в Венеции

Американский актер Джон Малкович не смог попасть в забронированный для него номер в одном из отелей Венеции. Как сообщает издание ANSA, причиной тому стал просроченный Green Pass - сертификат о вакцинации от коронавируса.

Так как актер не мог поселиться в отеле, его пришлось разместить в частной резиденции неподалеку.

Известно, что Малкович прибыл в Италию на съемки сериала "Рипли", основанного на романах Патриции Хайсмит. В 2002 году актер уже играл знаменитого афериста и сейчас, по всей вероятности, решил вернуться к данной работе.

Издание сообщает, что на съемках работает мобильный пункт тестирования на коронавирус, мазки каждые два дня проводят всем работающим над сериалом.

Кстати, сегодня в российских кинотеатрах выходит фильм "Антитела" - постапокалиптический боевик о смертельном вирусе, где Малкович сыграл одну из главных ролей.