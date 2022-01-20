Англия отменит большинство ограничений, связанных с ковидом

Англия отменяет большинство коронавирусных ограничений. Другие административно-политические части Альбиона вправе самостоятельно принимать подобные решения. Однако и в Шотландии скоро вновь откроются ночные клубы, а в Уэльсе люди снова смогут посещать спортивные мероприятия и дискотеки.

Как объявило правительство Бориса Джонсона, в ближайшее время в Англии перестанет действовать правило об обязательном ношении маски, в том числе в закрытых помещениях. Это касается и школьных мест общего пользования. При посещении массовых мероприятий и ночных клубов теперь не нужно показывать так называемый ковидный паспорт. Хотя за заведениями остается право потребовать его по своему усмотрению. Отменяется рекомендация властей о переводе сотрудников на удаленку: начальникам и подчиненным предписано решить, как вернуть всех в офисы. Джонсон также заявил, что власти намерены перестать требовать от заболевших коронавирусом уходить на самоизоляцию и вместо этого будут только рекомендовать пройти карантин.

По его словам, благодаря бустерным вакцинам и введенным ранее строгим мерам стране удалось сдержать вирус и более-менее нормализовать ситуацию. Ссылаясь на последнее исследование Управления национальной статистики, премьер заявил, что уровень инфекций в Англии снижается, число госпитализаций стабилизировалось, а по мнению ученых, "вполне вероятно, что волна "омикрона" сейчас достигла своего пика в национальном масштабе". Как отметил Джонсон, коронавирус превращается в эндемическую болезнь, то есть свойственную определенной местности, и потому юридические требования пора заменять на рекомендации. И хотя глава минздрава Саджид Джавид назвал грядущие послабления "моментом, которым все могут гордиться", в интервью BBC он все же отметил, что продолжит носить маску даже после отмены соответствующего правила. Мэр Лондона Садик Хан также заявил, что для проезда в общественном транспорте столицы маски останутся обязательными даже после ослабления ограничений.

У некоторых специалистов действия Джонсона вызывают недоумение, учитывая, что остальная Европа с каждым днем лишь усиливает ограничительные меры. Но, как пишет Financial Times, эксперты полагают, что отмена ограничений - это козырь Джонсона, который он разыгрывает, чтобы вернуть себе поддержку населения. А поддержка эта действительно сократилась на фоне недавнего скандала вокруг вечеринки, прошедшей, как выяснилось, в саду премьерской резиденции в разгар жесткого локдауна в 2020 году. Тогда в нарушение всех коронавирусных ограничений несколько десятков человек собрались вместе, в том числе сам глава правительства и его тогда еще невеста Кэрри Симондс. Джонсон подлил еще больше масла в огонь своими заявлениями о том, что якобы посчитал то собрание исключительно рабочим. За это его тут же обвинили во лжи, так как телекомпания ITV News опубликовала электронное письмо-приглашение на вечеринку, в котором было сказано: "Выпивку приносите с собой".

По мнению врача паллиативной помощи Рейчел Кларк, сегодня для Джонсона "спасение его собственной политической шкуры важнее реальной смерти других людей". На самом деле Национальная система здравоохранения Британии не справляется с ситуацией. "Более 30 больниц заявили о критическом положении. Была призвана армия для оказания базовой медпомощи. Давление на некоторые службы скорой помощи было настолько сильным, что пациентам с сердечным приступом говорили самим добираться до больницы. Тяжелобольные пациенты умирали дома, умирали по дороге в больницу или умирали, застряв в машине скорой помощи во дворе больницы, ожидая 10 или 12 часов, пока им предоставят койку", - написала она в Guardian.

Между тем

В Нидерландах музеи, театры, концертные залы и прочие культурные учреждения на день превратятся в парикмахерские, маникюрные салоны и спортзалы. Все дело в том, что в рамках коронавирусных правил первым открыться запретили, а вторым наоборот разрешили. Возмущенный подобной логикой музей ван Гога в Амстердаме, к примеру, пригласил поработать в своих помещениях мастеров маникюра. Галерея музея Франса Халса в Харлеме стала временно спортивным залом, а в концертном зале Консертгебау посетители стриглись прямо во время репетиции Амстердамского филармонического оркестра. Власти страны заявили, что 25 января рассмотрят возможность смягчения действующих правил.