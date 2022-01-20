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Apple выпустила инструкцию по эксплуатации салфетки

Текст:   Иван Черноусов
20.01.2022,  
17:41

Apple выпустила инструкцию по эксплуатации "тряпочки" за 1990 рублей. Информация об этом появилась на официальном сайте компании.

В частности, "яблочники" советуют стирать тряпочку Apple только вручную с водой и мылом. После стирки ее рекомендуется тщательно промыть. Затем "тряпочку" необходимо сушить исключительно на воздухе не менее суток.

Ранее компания значительно сократила сроки поставки своего "самого дешевого устройства". Теперь его могут доставить от 1 до 3 дней.

Самый дешевый продукт Apple доступен для заказа в России